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Tatilciler plajları boşalttı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, okulların açılmasına sayılı günler kala tatilcilerin dönmesiyle yerli halka ve yabancı tatilcilere kaldı.

ANTALYA 22.08.2019, 14:15 Melike Temir
Tatilciler plajları boşalttı
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KURBAN Bayramı'nda yaklaşık 700 bin yerli tatilci ağırlayan Antalya sahilleri, tatilin sona ermesiyle beraber yerli halkı ve yabancı turistleri ağırlıyor. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte, sahile gelenler denizin keyfini çıkardı. Kimileri su sporları yaparken kimileri sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti. Pek çok kişi ise yüzerek bu anların keyfini çıkardı.

#Antalya #tatilci #Plaj #konyaaltı sahili
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