Tatilciler plajları boşalttı

KURBAN Bayramı'nda yaklaşık 700 bin yerli tatilci ağırlayan Antalya sahilleri, tatilin sona ermesiyle beraber yerli halkı ve yabancı turistleri ağırlıyor. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte, sahile gelenler denizin keyfini çıkardı. Kimileri su sporları yaparken kimileri sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti. Pek çok kişi ise yüzerek bu anların keyfini çıkardı.