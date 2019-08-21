Taş: Şirketler rant kapısı değildir

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bazı uygulamalarını eleştirdi. Böcek döneminde belediye şirketlerinin yeniden şekillendiğini dile getiren Taş, önceki başkan Menderes Türel döneminde şirketlerin 5 olan yönetim kurulu üyesi sayısının yeni dönemde artırıldığını söyledi. ANET'in 10, EKDAĞ'ın ise yönetim kurulu üyesi sayısının 11'e yükseltildiğini belirten Taş, bu sayıları kınadıklarını aktardı. Taş, “Bu sayılar, Antalya'ya ekstra külfet getirmektedir. Bunun Antalya'ya yıllık maliyeti 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yıllık maliyeti 250 bin lira iken şimdi rakam 1 milyon 300 bin liraya çıktı. Hukuka ve ahlaka uygun bulmuyoruz. Yönetim kurulu üyesi sayısının 11'e çıkarmakla futbol maçı mı yapılmak isteniyor? Yönetim kurulları arasında turnuva mı düzenlencek? Şirketler adeta birilerine peşkeş çekiliyor. Birilerine hediye mi verilmek isteniyor, şirketler çiftliğe çevrildi" diye konuştu.



ŞİRKETLER RANT KAPISI DEĞİLDİR



Şirketlerin Antalya'ya hizmet etmesi amacıyla kurulduğunu anlatan Taş, yönetim kurulu üye sayısının artırılmasına değil, kentin hizmete ihtiyacı olduğunu vurguladı. Taş, “Buralar Antalya'ya hizmet yeridir. Yeni yönetim seçim vaatlerinde süt ve su dağıtacaklarını söylemişti. Bunların hiçbiri yapmadılar. Bu hizmetleri yapmak için yönetim kurulu sayısını artırmaya gerek yok. Menderes Türel dönemindeki gibi 5 kişilik yönetim kurulları hizmetleri çok rahat şekilde yapabiliyordu. Biz şirketlerin harcamalarının takipçisi olacağız. Şirketler, seçim zamanında Muhittin Böcek'in yanında yer alanların rant kapısı değildir" dedi.



'HUZUR HAKKINI ULAŞIM ZAMMIYLA ÖDEYECEK'



Toplu ulaşım zammını da eleştiren İbrahim Ethem Taş, 2.60 lira olan taşıma ücretinin 60 kuruş artırılarak 3.20 liraya yükseltildiğini söyledi. Taş, “Bizim dönemimizde son 3 yılda hiçbir şekilde ulaşıma zam yapılmadı. Yakıt fiyatları yükselmiş olabilir ama Türel başkanımız bunu halka yansıtmadı, belediyenin şirketi Ulaşım A.Ş.'den esnafa hakkını ödedi. Şu anda Böcek, belediyeyi yönetemiyor, otobüs esnafının parasını ödeyemiyor. Buna rağmen yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkını yükseltti. Millete yüklediği 60 kuruşla sanırım huzur hakkını ödeyecek" şeklinde konuştu.



ALTIN PORTAKAL ELEŞTİRİSİ



Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin dün açıklanan yeni değişikliklerini de eleştiren Taş, festivalin Antalya'nın önemli değerlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Festivalin Antalya'nın tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirten Taş, bu konuda da şunları söyledi:“Türel döneminde hem Türkiye, hem de dünya gündemine oturan festivalimizi uluslararası boyuta taşımıştık. Antalya'ya yakışan da buydu. Turistlerin öncelikli bildiği kentlerin başında da Antalya gelir. Dolayısıyla festivalin uluslararası statüde devam etmesi gerekiyordu. 5 yıl festivale çok büyük bir emek verildi. Uluslararası boyutla festivalimizi dünyaya tanıtır hale getirmiştik. Bu yıl Böcek döneminde uluslararası boyutun, festivalin ufak bir bölümüne sıkıştırıldığını gördük. Bu Antalya'ya yakışmadı."