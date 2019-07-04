Taş: "Projelerimizi koruyup yarım kalanları tamamlayın yeter"

Taş, il binasında düzenlediği toplantıyla yerel seçim süreci ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bir ay sonra AK Parti’nin 18 yaşına gireceğini aktaran Taş, partisinin bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıktığını hatırlattı AK Parti’nin 2002 yılından beri tek başına iktidar olarak yoluna devam ettiğini vurgulayan Taş, Antalya’da partisinin kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerde oyunu arttırdığını kaydetti. Son 31 Mart Mahalleli İdareler Seçimleri’nde AK Parti’nin Antalya’da yüzde 46,3 oy oranıyla tarihi zirveye ulaştığına değinen İbrahim Ethem Taş, “ 31 Mart seçimlerinde AK Parti ülke geneli yüzde 52’Lik oy oranıyla yine açık ara birinci olmuştur. Son günlerde bazı noktalarda çığırtkanlık yapanlar, daha önce partimizin girdiği seçimlerden alnın akıyla çıktığı ve iktidarda olduğumuzu görmüyor sanırım. AK Parti olarak bir çok sıkıntılı meseleyi, bir çok problemin üstesinden milletin desteğiyle geldik."ifadelerine yer verdi. AK Parti Antalya Teşkilatı olarak yollarına devam edeceklerini vurgulayan Taş, “ Antalya’da biz gerçekten milletimizin teveccühü ile çok iyi işler yaptık. Genel olarak iktidara geldiğimiz günden beri kentin gelişimini, değişimini herkes gördü. 31 Mart Seçimlerinde bazı belediyeleri alan Millet İttifakı’nın zafer sarhoşluğu içinde. Bir şımarık çocuk edasında hareket edenlere şunu hatırlatmak isterim. 2004 ve 2014 de büyükşehir belediyesini kazandık, girdiğimiz tüm seçimlerde Antalya’da birinci olarak çıktık. AK Parti’nin başarısını yaptığı işleri kimse kapatamaz, üzerine toprak örtemez, bunu milletimizi görüyor. Biz teşkilatlarımız olarak yensekte, yenilsekte hiçbir zaman zafer sarhoşluğunda, şımarık çocuklar gibi çığırtkanlık yapmadık. Bizler bugünde teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla, milletimize hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” diye konuştu.



“İşçilere verilen söz unutulmasın”

Seçimlerden önce verilen sözlerinin tutulmasını isteyen İbrahim Ethem Taş, “Antalya özelinde söylüyorum işçilere ne dediler seçimden önce, ‘sizleri sürgün yapmayacağız, işten çıkarmayacağız, sendikal baskı yapmayacağız.’ Adeta milletimizi kandırıp seçimden önce şirin çocuk taklidi yapıp verdikleri sözü unutmaları bizleri üzmektedir. Biz Antalya’da AK Parti olarak muhalefetteyiz, Cumhur İttifakı’nın 49, Millet İtifakı’nın 51 meclis üyesi var. Bu noktada bizler verilmiş olan tüm sözlerin takipçisi olacağız.”dedi.



100’ün üzerinde sürgün iddiası

Taş, Böcek’in seçimin ardından 3 gün sonra 100’ün üzerinde çalışanı sürgün ettiğini savunarak, “ Şirin çocuk taklidi yapacaksın seçimi kazanacaksın daha sonra ekmeğinin derdinde olan çalışanı Manavgat’tan Kaş’a süreceksin. Sen Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptın, Antalya’yı öğrenmeden işçi kıyımı yapmaya başladın. Ulaşım A.Ş.’den 5 kardeşimizi işten çıkarttın, hiç bir gerekçe göstermeden, ekmekleriyle oynadın. Böcek’ten sözlerine sadık olmasını, unutmamasını hatırlatıyorum.” Dedi.



Borç edebiyatı

Böcek’in borç edebiyatı yaptığını iddia eden Taş, “ Hani Antalya Antalya’ya yeterdi. Denizin üzerine kum mu, taş mı döktük. Otelleri mi yıktık, tahrip mi ettik. Şimdi ne oldu da borç edebiyatı yapmaya başladınız. Kınık Hali, Alanyaspor Tesisleri, Boğaçayı projesi ikinci etabını durdurdunuz. Biz bu filmi 2009- 2014 yılları arasında seyrettik. Şimdide aynı filmi seyredeceksek söylesinler. 5 yıl yan gelip yatacaklarsa milletimiz bu aymazlığa gerekli cevabı verir.”dedi.



Sivrisinek sorunu

Antalya’da ciddi bir sivrisinek problemi olduğundan yakınan Taş, “İhalenin zamanında yapılamaması tedbirlerin alınmaması nedeniyle dünya kenti Antalya’da şuanda gelen turistler bu konudan rahatsız. Hadi paran yok, sivrisinek problemi, çözecek kadar da mı çözümünüz yok, paran yok.” açıklamasını yaptı.



“Kadınlar plajı brandası rahatsız mı etti”

Sarısu Kadınlar Plajı brandasının kaldırılması kınadığını dile getiren Taş, “ Yabancılar, açığı, kapalısı gönül rahatlığıyla denize giriyordu. 649 kilometrelik sahil şeridinde, bir kilometrelik o kadınlar plajı gözüne mi battı. Brandaları kaldırmak bu aymazlıktır, hoş bir tutum değildir. Bu yapmak değil, yıkmaktır. Bizim yaptığımız projeleri koru devam ettir, sana yeter. Başka bir şey yapmana gerek yok. Yarım kalanları tamamla. AK Parti iktidarı olarak Muhittin Böcek’e gereken desteği vermeye hazırız. Hemşerilerimizin huzurunda söz veriyoruz. Antalya’nın menfaatine olan projeye destek vereceğiz. Yeter ki seçimden önce verdiği sözleri unutmasın. “dedi.



Ayak bastı parası

Gündemdeki turistlerden ayak bastı parası alınmasını değerlendiren Taş, “ Ayak bastı parası, Muhittin Böcek’in değil, TBMM’ye AK Parti milletvekilleri tarafından meclise sunulan bir tasarıdır. Turistlerden 8 ile 10 lira arasında yani 2 ile 8 dolar arasında değişen bir paradır. Antalya’da gibi yerlerden turistlerden ayak bastı parası alınmasıyla bu paranın oluşturulan devletin fonunda toplanarak gelirlerin kentin tanıtımına ve turistlere yönelik projelerin yapılması için harcanması planlanmaktadır. Bu ayak bastı parası Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in Böcek’in projesi değildir. Bu proje milletin vekillerin verdiği tasarıdır.” ifadelerine yer verdi.



Seçimi kaybetme nedenleri

Seçimi kaybetmeleri noktasındaki çalışmaları tamamladıklarını kaydeden İbrahim Ethem Taş, “ Biz 3 aydır büyükşehir belediyesini neden kaybettik diğer ilçe belediyelerini neden kaybettik, burada bizim eksikliklerimiz nedir, millet neden büyükşehir belediyesi ve 4 ilçede diğer partileri tercih etti, kaybetmemizin nedenlerini araştırdık. Ekonomi, tarım yada yöneticilerde mi bir sıkıntı var araştırma yaptık. Raporları hem genel merkeze hemde ilçe teşkilatlarımıza sunduk. Milletin sitem ettiği kızdığı noktalarda eksikliklerle ilgili tespitlerimizi yaptık. Biz sahadayız, milletin içindeyiz. Genel konjektör, ittifak meselesi vardır. Yereldeki kaybın biri HDP’nin aday çıkarmaması ve başka bir partiyi desteklemesidir.” dedi.



“Özeleştiri yaptık”

Taş, gereken özeleştiriyi yaptıklarının altını çizerek,“ Özeleştirimizi yaptık. Tarımda yanlış anlaşılmalar oldu. Komisyoncular kapatılacak, ekonomide bir takım sansasyonel ifadeler kullanıldı. Ekonomi battı bitti, seçimde bunları çok dillendirdiler. Bir takım iftira ve yalanlarla bizi partimizi karaladılar. Bunların açıklamalarını savunmalarını yaptık. İğneyi kendimize batırdık, tedbirlerimizi alıp yolumuza devam ediyoruz. Diğerleri gibi seçimleri kazandığımız zaman şımarıklık yapmadık.”



“Bu makama güç vermek için geldim”

Teşkilatlar değişecek mi? Sorusuna da yanıt veren Taş,“ Koltuk ya da makam sevdalısı değiliz. Verilen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olacağım. Mahalle başkanlığı dahil partim ne görev verirse seve seve o görevi en şekilde yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Makam mevki değil görev adamıyız. Makamdan güç almak için gelmedim. Ben bu makama güç vermek için geldim.” açıklamasını yaptı.



Döşemealtı’nda CHP’ye geçen meclis üyesi

Döşemealtı Belediyesi’nde AK Partili Meclis üyesinin CHP’ye geçmesini sert bir dille eleştiren Taş, “ Bir meclis üyemiz, onursuzca, haysiyetsizce CHP’ye geçti. Birkaç şey yakaladık ucundan. Oradaki teşkilatlarımız iyi bir çaba sergiledi. Döşemealtı Belediyesi’ni 94 oyla kaybettik. Komisyonlardaki çoğunluk bizde. Meclis üyelerimiz eşit 12’ye 12. Meclis üyelerimiz dik duracak, milletimizin hak ve hukukunu koruyacağız. Meclis üyelerini parti değiştirememe noktasında aday gösterdik. Bana söz veripte geçtiği için kendisine kızıyoruz. Tarih söz verip de sözünde durmayanları affetmez” dedi.



“Bizim yaptığımız projeleri koru”

Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı’nda yaşanan sorunlar hakkında konuşan Taş, “ Konyaaltı ve Boğaçayı Projesi, herkesin takdirini toplayan ödüllü bir projedir. Yapamazsınız, edemezsiniz dediler 6 ayda tamamladık. Geçen yıl hiçbir sorun yoktu. Geçen sene olmayan sıkıntılar bu yıl oluşmaya başladı. Yüzde 94’lerde memnuniyet oranı vardı. Biz bu projeleri hizmete sunduk. Bizim yaptığımız projeleri koru Konyaaltı Sahili’nin, Boğaçayı’nın temizliğini yap yeter. Biz bunların da takipçisi olacağız. Girişimlerimizde Boğaça’yının yüzde 30’unu temizlendi. Biz olsaydık o Boğaçayı, yosunlanmazdı.” açıklamasını yaptı.



“ Teşkilatta bölünme yok”

Teşkilatta yönetimsel kırgınlık var mı ? sorusuna Taş, şu cevabı verdi: “ Bölünme yoktur. Gerek Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gerekse, Menderes Türel uyumlu çalışmaktadır. Menderes Türel başkanımızla haftanın her günü görüşüyorum. Makamdan indikten sonra ona vefasızlık yoktur. Bizim şu anda ne milletvekilleri, nede başka ayrı gruplar meselesi söz konusu değildir. Bu yönetim Antalya’yı kucaklayan bir yönetimdir. 50 kişilik. Bu noktada herkes hitap etmeye çalışıyoruz. Herhangi bir bölünme yoktur.”açıklamasını yaptı.



Ses kaydı

Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’in ses kaydıyla ilgili yöneltilen soruya Taş, şu açıklamayı yaptı: “Sustukça üzerimize geldiler. Bunu saldırı olarak nitelendiriyorum. Bana ya da muhatabına sorsalardı yanıtını alırlardı. Ses kaydını alan kişi yönetimimizdeki Ayhan beyin yeğenidir. Büyükşehirde işe alınmasına Ayhan bey referans değildir. Farklı bir referansı vardı. Ayhan beyin ses kaydıyla alakası yoktur. Ses kaydı CHP üzerinden servis ettirildi. Ses kaydını yurt dışından FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabı paylaştı. Ses kaydı montajdır.Müthiş bir kumpastı. Kumpasla gelen nasıl gider bilmiyorum. Bu hareketi etik bulmuyorum. Biz hiç kimsenin eşi üzerinde siyaset yapmadık, yapmayız.”



“İlk seçimde hedefimiz yüzde 50’yi geçmek”

Taş şöyle konuştu: “ Antalya’nın seçmeninin çok akıllı ve dikkatli anında particilik dönemi çok fazla söz konusu değil. Millet hizmetlere yapılan işlere bakıyor. Yüzde 46’lık başarı önemlidir. Bunu koruyup sonrasında üzerine koyup yüzde 50’yi aşmaktır. Milletimiz her zaman en doğru kararı verdi. Amacımız seçmen neden eğilim gösterdi, neden karşı tarafı seçtiğinin araştırmalarını yaptık. Antalya’da ilk seçimde hedefimiz yüzde 50’yi geçmektir. Hatalarımızı telafi etme yoluna gittik.”



"Kırcami’de milleti mağdur etmesinler"

Kırcami’deki tapu sorununu da değerlendiren Taş, “Kırcami’de tapuları vermiştik. Toprak Koruma Kurulu’nun planları iptal ettiğini duyduk ama kararı duyuran olmadı. Büyükşehir belediyesinde biz olsaydık, bunun sonuna kadar takipçisi olurduk. Şu anda yetki Muratpaşa ve büyükşehir belediyesinde. Bu sorunu, onların çözmesi gerekir. Milleti mağdur etmesinler o bölgede CHP’ güzel bir oy aldı. Millet çözünü CHP’den yana gördü. Milletin verdiği desteğe layık olsunlar tapuları dağıtsınlar. Koruma kurulu kararını da kaldırtsınlar.”dedi.