Taş: Böcek, demokrasi tarihimizde kara leke olarak yerini aldı

YAZILI açıklama yapan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antalya'da oy tercihlerini etkilemeye yönelik tezgâhlar, iftiralar, kumpaslar, hain planların ortaya çıktığını belirterek, bunun demokrasi bayramına gölge düşürdüğünü söyledi. Taş, "Sayın Böcek bu hain planların mimarı olarak her ne kadar seçimleri kazansa da tarih boyunca kamu vicdanında bu şer planlarının düzenleyicisi olarak yargılanacaktır" dedi. Bu seçimlerin halkın oy tercihlerini etkilemeye yönelik iftiraların, kumpasların, tezgâhların olmadığı bir demokrasi bayramına dönüşmesini beklediklerini aktaran İbrahim Ethem Taş, "Biz AK Parti olarak bu hassasiyeti her noktada korumuş olmanın onurunu yaşıyoruz. Seçim kampanyası boyunca en ufak bir kirli plana başvurmadan süreci tamamlamamız Antalya demokrasi tarihindeki en büyük onur olarak yerini alacaktır. Ancak Sayın Böcek ve arkadaşlarının kurduğu tezgâhlar ve şer planları da onların ömürleri boyunca taşıyacağı yüzkaraları olarak unutulmayacaktır" diye konuştu.

FETÖ BAĞLANTILI HESAP

Seçime 24 saat kala önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in eşine ait tezgâh ses kaydının, FETÖ firarisi Emre Uslu tarafından açılan, sonrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından yönetilen 'Kaç saat oldu-Son' adlı bir hesaptan yayınlandığını hatırlatan Taş, "Sponsorlu yayılımlarla 1 milyon kişiden fazla seçmen tarafından dinlenmiştir. Güvenlik birimlerinin yaptığı tespitlere göre Almanya'nın Berlin şehrinden yapılan ve IP numarası tespit edilen bu yayının FETÖ hesabı olarak bilinen 'Kaç saat oldu' isimli bir hesaptan yapılması manidardır. Ayrıca seçime 24 saat kala bu eylemin ortaya çıkması bizlere hukuki haklarımızı kullanmak ve bu hukuk dışı yayını engellemeye yönelik haklarımızı kullanmak yönünde bir imkanı da tanımamıştır" dedi.

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI

Bu kumpas kaset ile ilgili Menderes Türel'in derhal erişimin engellenmesi ve faillerinin yakalanması noktasında hukuki girişim başlattığını kaydeden Taş, "Ancak bunların neticesini almak, maalesef Sayın Böcek'in sözde seçim galibiyetinin sonrasına kalmıştır. Bu tezgâh kaset ile ilgili şu anda Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi erişimin engellenmesi kararını vermiştir. Ayrıca bu gayrimeşru tezgâh kaset ile ilgili güvenlik birimleri son derece hassas bir çalışma yürütmüş ve olayın faillerini adalete teslim etmişlerdir. Bu çerçevede Emniyet Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu başarılı çalışma sonrasında adalete teslim edilen kişilerin kim olduğuna özellikle dikkatinizi çekmek isterim" diye konuştu.

BÖCEK'İN YEĞENİ

Bu kişilerin başında Cemil Böcek'in geldiğini kaydeden İbrahim Ethem Taş, "Bu kişi Sayın Muhittin Böcek'in yeğeni olup kendisi Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu aramalarda kumpas kasedin ses kayıtları Cemil Böcek'in bilgisayarlarında ele geçirilmiştir. Yine bu kirli tezgahın bir başka organizatörünün CHP eski il başkan yardımcılarından Doğukan Demirkaya olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişi de seçim kampanyası boyunca Muhittin Böcek'in en yakın çalışma arkadaşıdır. Ve ifadesinde bu tezgah kasedin sponsorlu yayılımında ve düzenlenmesinde payı olduğunu açıkça itiraf etmiştir" dedi. Yine bu kasetle ilgili gözaltına alınanlar arasında İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı ve Muhittin Böcek'in proje çalışmalarını yürüten Cem Oğuz'un yer aldığını hatırlatan Taş, "Ayrıca adalete teslim edilen diğer isimlerin hep CHP'nin yakından tanıdığı ve Muhittin Böcek'in kampanyasının beyin takımında yer alması bir tesadüf müdür? Başkanımız Menderes Türel'in bu kasedin ortaya çıkmasının hemen ardından seçimlerden önce yaptığı açıklamada olduğu gibi 'Bu kirli oyunlarla seçimleri kazansan ne olur kaybetsen ne olur. Bu yapılanlar ne adamlığa, ne insanlığa yakışmamıştır' sözleri aslında tam da bizim bu konudaki hassasiyetimizi ifade etmiştir" diye konuştu.

'DEMOKRASİ TARİHİNDE KARA LEKE'

Antalya'nın demokrasi tarihinde 'Büyük ayıp' olarak hatırlanacak bu olayın faillerinin yargı nezdinde hesap vereceğini kaydeden Taş, "Bu olayın azmettiricisi konumundaki Muhittin Böcek de seçmenlerin tercihlerini kirli oyunlarla tezgahlarla kumpaslarla etkilemeye çalışan kişi olarak Antalya demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır" dedi. İbrahim Ethem Taş, açıklamasına şöyle devam etti: "Sayın Böcek belki 31 Mart seçimlerinin ipi göğüsleyen ismi olarak ortaya çıkmıştır ama seçmenlerin oylarını kumpaslarla, tezgâhlarla kirli oyunlarla etkilemeye çalışan birisi olarak demokrasi tarihimizde skandalların kahramanı olarak yerini almıştır. CHP'nin seçimleri kazanmak adına FETÖ'nün taşeronluğunu yapan hesaplarla işbirliği içerisine girerek ahlaki değerleri, aile taasubunu hiçe sayarak Antalya'da yürüttüğü seçim kampanyası CHP'ye gönül veren, oy veren vatandaşlarımız tarafından çok iyi değerlendirilmeli ve bugünkü CHP'nin Atatürk'ün kurduğu CHP ile uzaktan yakından bir ilgisinin olup olmadığı ayrıca kamu vicdanında yargılanmalıdır. Çamur at izi kalsın siyasetiyle hizmet edilemeyeceğini öğrenemeyen CHP ne yazık ki seçim sonrası da skandal iftiralara başvurmaya devam etmiştir." "CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in şahsi twitter hesabından paylaşmış olduğu iftira dolu tweet Antalya kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmış ve yalancının mumu yatsıya kadar yanmadan sönmüştür. Söz konusu tweet'te yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhittin Böcek 4 bin kişiyi işten çıkardı sözü başta Sayın Böcek tarafından yalanlanmış ardından kendisi de bu paylaşımı uyduruk duyumlardan yola çıkarak yaptığını itiraf etmiştir. Böylesine Antalya için hassas konularda bir İstanbul milletvekilinin çıkıp bilip bilmeden iftira ve çamur siyasetine başvurması son derece düşündürücüdür."