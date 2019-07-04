KORKUTELİ'ne bağlı Yazır Mahallesi Kurman mevkisinde ot temizliği yapımı sırasında arpa tarlasına yangın sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalle halkı traktörlerle alevlerinin etrafını sürmesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürebildi. Yangında 22 dönüm arpa tarlası yandı.
Tarladaki arpalar yangında kül oldu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ot temizliği sırasında çıkan yangının sıçradığı 22 dönüm arpa tarlası kül oldu.
KORKUTELİ'ne bağlı Yazır Mahallesi Kurman mevkisinde ot temizliği yapımı sırasında arpa tarlasına yangın sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalle halkı traktörlerle alevlerinin etrafını sürmesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürebildi. Yangında 22 dönüm arpa tarlası yandı.
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