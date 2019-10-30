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Tarımda YEP memnuniyeti

Yeni Ekonomi Programı'ndaki (2020-2022 YEP) tarımsal bölümü önemli bir gelişme olarak gösteren ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, YEP'te bu kez tarıma epeyce yer verildiğini, sera yatırım teşvikleri için 5.1 milyar liralık yatırım ödeneği bulunduğunu söyledi.

ANTALYA 30.10.2019, 14:02
Tarımda YEP memnuniyeti
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ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB) ekim ayı meclis toplantısı ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, sektörel sorunlar ve beklentilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

ZEYTİNYAĞI ATIĞINA ÇÖZÜM

ATB'nin geçen ay yapılan toplantısında zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren üyelerin önemli sorunlarından biri olan atık probleminin gündeme geldiğini hatırlatan Bülbül, “Toplantının hemen ardından üyelerimiz çözüm için Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirmiş ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde çözüme yönelik çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Kentimiz tarımında önemli bir yere ve geçmişe sahip olan zeytinciliğimizin yaşadığı sorunları aşmak için merkezi ve yerel tüm tarafların birlikte hareket etmelerinin büyük önemi bulunmaktadır. Böylece bu yıl yüzde 19 artışla elde edilecek 70 bin tonluk rekoltenin sürdürülebilir büyümesi sağlanacaktır" dedi.

SÜT FİYATI MEMNUN ETTİ

Ulusal Süt Konseyince süt fiyatlarının referans değerler için 15 Kasım tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar tavsiye fiyatın 2,30 TL belirlendiğini belirten Halil Bülbül, ilan edilen bu kararın, şu an için tüm taraflar açısından memnun edici olduğunu açıkladı. Bülbül, “Üreticiler fiyat artışından; mandıracılar ve sanayiciler ise özellikle başta kamu olmak üzere ihalelerde sunacakları teklif açısından bir yılın üzerinde bir dönemi kapsaması dolayısıyla memnunlar" diye konuştu.

YEP'DE TARIMA EPEYCE YER VERİLDİ

YEP'in tarımsal bölümünü de bir gelişme olarak gösteren Bülbül, şunları kaydetti:"YEP'te bu kez tarıma epeyce yer verilmiştir. Fiyat istikrarını sağlama amacıyla alınacak tedbirler sıralanmıştır. Kentimizi yakından ilgilendiren hal yasasından perakende yasasına, sera yatırımlarında verilecek olan teşviklerden kooperatiflerde kolaylaştırıcı mevzuat değişikliğine, izlenebilirlik için teknoloji odaklı faaliyetlerden üreticilere, yetiştirilen ürün satış sözleşmeli, tarımsal finansman sağlamaya kadar birçok konuda projeler sıralanmıştır."

SERALARA 5.1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM TEŞVİĞİ

YEP'in uygulanabilirliğinin; tüketici, üretici ve ticaret erbabı gibi birçok tarafı kapsayacak biçimde olmasını temenni ettiklerini açıklayan Halil Bülbül, “2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifindeki tarımın payı ile YEP'te açıklanan tarımsal tedbirler birbiriyle uyumlu tutulmaya çalışılmıştır. Örneğin YEP'te açıklanan sera yatırım teşvikleri için bütçedeki toplam 5,1 milyar liralık yatırım ödeneği bulunmaktadır. Tarım ve gıda enflasyonunun kalıcı olarak düşülmesi için bu ödeneğin artırılması elzemdir. Tarımsal ihracatı artırılması ve fiyat istikrarının korunması için tarımsal yatırım kaleminin ve bütçe içindeki tarımının payının en az iki kat arttırılması gerekmektedir" diye konuştu.

YÖREX TEŞEKKÜRÜ

Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ve Yöresel Ürünler Projesi'nin bu yıl ulusal bir marka olma yolunda önemli bir eşik atladığını da kaydeden Bülbül, bu yıl ilk kez 81 vilayet ve KKTC'nin fuara katıldığını söyledi. Dünyada devasa boyutlara ulaşan ekonomisi, Türkiye'nin bu konudaki potansiyel zenginliği dikkate alındığında yöresel ürünlerin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Bülbül, fuarın  276 bin 288 kişi tarafından gezildiğini kaydetti.

#Tarım #YEP memnuniyeti #Yeni Ekonomi Programı
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