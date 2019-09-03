Tarım Müdürü Özen 'Vira Bismillah' diyerek sezonu açtı

15 NİSAN'DA başlayan denizlerde av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Antalyalı balıkçıları ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 'Vira Bismillah' diyerek sezonu açtı. İl Müdürü Özen, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balık sofralarımızın vazgeçilmezi, sağlığımız için de çok önemli bir besin maddesidir. Hem balıkçılarımız için geçim kaynağı hem de vatandaşlarımızın severek tükettiği bir gıdadır. Bu işten geçimini sağlayan tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum" dedi. Denizlerdeki av yasağının üreticileri ve tüketicileri korumak için konulduğunu aktaran Özen, "Av yasağına uyduğumuz sürece balık popülasyonunun artışına katkı sağlayabiliriz. Bu sayede bol ve bereketli bir sezon geçirerek hem balıkçılarımız bol miktarda balık avlayabilir, hem de tüketicilerimiz ucuz balığa erişebilir. Buradan tüm balıkçılarımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum. Av sezonunun açılması her tür ve boyutta balığı avlayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bazı balık türleri ile yeterli olgunluğa ulaşmamış balıkların avlanması halen yasaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu yöndeki denetimlerimize devam ediyor gördüğümüz eksikliklere ve suistimallere anında müdahale ediyoruz" diye konuştu.