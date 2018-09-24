Tarım Müdürü afetzedeleri ziyaret etti

TARIM ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ilk olarak Finike ilçesinde 16 Haziran'da yaşanan afetten zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Hasyurt Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Mustafa Özen, seraları gezdi. Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin'in de eşlik ettiği Özen, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kumluca ilçesinde 17 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören üreticileri de ziyaret eden Mustafa Özen, çiftçilere tarım sigortası (TARSİM) yaptırmalarını konusunda tavsiyede bulundu. Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit'in de eşlik ettiği Özen, zarar gören çiftçilerden Feyzullah Kelleci, Ramazan Çağatay ve Hasan Yalman'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Mustafa Özen, yangında 30 kanatlı hayvanı telef olan Mustafa Özen Yalman'a hayvan verileceğini söyledi. Zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Mustafa Özen "Zarar gören üreticimizin yanındayız. Ancak çiftçilerimiz afet zararından korunmak için mutlaka yüzde 50 devlet desteği olan TARSİM sigortalarını yaptırmalı" dedi.