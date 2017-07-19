Tarihi Kaleiçi semti büyük değişime hazırlanıyor

KALEİÇİ'NDEKİ eksiklikleri ve sorunları araştırmak üzere Antalya Valisi Münir Karaloğlu himayesinde oluşturulan ve 20 Haziran’da çalışmalara başlayan heyet, raporunu tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı heyet, trafikten, otoparka, çevre kirliliğinden güvenlik sorununa kadar birçok eksikliği tespit ederek bu sorunların giderilmesi için düğmeye bastı. 24 Temmuz’dan itibaren başlayacak uygulama ve yaptırımlarla Kaleiçi’nde bahsi geçen sorunlar ve eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katılımıyla Antalya Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında projenin detayları hakkında bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi’nin Antalya için en değerli parçalarından olduğuna dikkat çekti. Kaleiçi’nde daha önce belirli sorunların olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Bunları çözebilmek için Büyükşehir Belediyemiz, Muratpaşa Belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bölgedeki esnaf, yaşayan insanlar, muhtarlarımız, herkesi içerisine alacak büyük bir heyetle 20 Haziran’da sorunları tespit ettik, Kaleiçi’nin sorunları nedir, nasıl çözeriz diye bir heyet oluşturduk. Bugün o kararları hayata geçirme noktasında son aşamaya geldik. 24 Temmuz itibariyle almış olduğumuz kararları uygulamaya başlayacağız. Amacımız daha güvenli, daha huzurlu ve daha düzenli bir Kaleiçi ortaya çıkarmak. Trafik düzenlemesinden, otopark düzenlemesinden, gürültü kirliliğinden çevre kirliliğine, eski limanda gezi teknelerinin girişi çıkışı gibi her konuyu belirli bir düzene bağlama noktasında kararlar aldık" ifadelerini kaydetti. Aldıkları kararları her zaman takip edeceklerini belirten Karaloğlu, "Bu kararlar havada kalmayacak. Özellikle esnaf arkadaşların bu alınan kararlara uyma konusunda bizlere yardımcı olması lazım" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici ise, alınan kararlarla ilgili detayları paylaştı. Ekici, alınan kararları şu şekilde sıraları:

"Saat 24.00’dan sonra açık mekanlarda müzik yayını yapılmayacak dediysek buna herkes uyacak, uymayanlara da gerekli cezai işlem uygulanacak. Öncelikle Kaleiçi’nde güvenlik yapısının geliştirebilmesi için Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesinden 40 adet özel güvenlik personeli görevlendirildi. Ses sınırını aşan, gürültü kirliliği yapanlara 25 bin 486 lira ceza uygulanacak. Trafiğin sınırlandırılması ile ilgili olarak UKOME’den karar alındı. Servis dağıtım araçlarının sadece 07.00-12.00 arasında, öğrenci servislerinin 07.00-18.00 arasında girebilecek. Giriş saatlerinin başlamasıyla birlikte içeride yarım saatten fazla kalan taksilere de ceza uygulanacak. Yine otopark celpleri hariç bölgenin tümüne park yasağı getirilmiştir. Bölgeye erişimin sağlanması amacıyla iki adet ring hattı oluşturulmuştur. Konutlar, turizm tesisleri, resmi kurum, dernek için parselindeki otopark sayısı kadar park izni verilmesine karar verildi. Ticari işletmelere ise parselinde otopark bulunmayan her konut, turizm tesisi, resmi kurum ve kuruluk, dernek ve benzeri talep edilmesi durumunda bir adet pas cart verilecek. Tur teknelerinin daha önce havuz sistemi oluşturularak bir düzenleme yapılmıştı. Tur teknelerinde güvenliklerinin kontrol edilmesi, bir noktadan yolcuların geçişi sağlanması ve turnike sistemiyle tek noktadan giriş, 2 noktadan tahliye verilecek. Kaleiçi’ne seyyar ve kağıt toplayıcıları alınmayacak, esnaf da, çizilen çizgiler dışına masa ve sandalye çıkmayacak. 27 adet güvenlik kamerası kurulmasıyla birlikte kamera sayısı 75’e yükselecek."