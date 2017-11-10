'Tarihi doku korunacak'

ANTALYA'NIN tarihine önem verdiklerini belirten Vali Karaloğlu şehrin tarihi dokusunu koruması adına çalışmaların özenle yürütüldüğünü ifade etti. Vali Münir Karaloğlu Antalya'nın tarihi iki yapısı Öğretmen Evi ve Antalya Anadolu Lisesi'ni (Antalya Lisesi) yerinde inceledi. Vali Karaloğlu'na Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur ve Antalya Anadolu Lisesi okul yönetimi eşlik etti. Karaloğlu ilk olarak Osmanlı döneminde Rum konağı olarak inşa edilip 1984-1995 yılları arasında Öğretmen Evi olarak hizmet veren, ardından İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek günümüzde Öğretmen Evi'ne bağlı öğretmenler lokali olarak kullanılan tarihi yapıyı inceledi. Yapının tarihçesi ve mimarisi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, burada Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kurslara katılan vatandaşlarla da sohbet etti.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI ÖZENLE YÜRÜTÜLÜYOR

Vali Münir Karaloğlu daha sonra 1800'lü yıllarda iki tüccar tarafından ev olarak inşa edilip 2. Abdülhamid döneminde okula çevrilen ve Antalya Anadolu Lisesi olarak uzun süre hizmet vererek şu an restorasyon çalışmaları yürütülen tarihi binaları yerinde inceledi. Bodrum katından çatısına kadar binaları ve yapılan restore çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, restorasyonunun tamamlanmasının ardından binanın hangi şekilde değerlendirileceğine karar vereceklerini söyledi.