Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.323
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0996
EURO
4.4970
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı
Alanya'da bir ilk
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
banner468

'Tarihi doku korunacak'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Öğretmen Evi ve Antalya Anadolu Lisesi'nin tarihi binalarında incelemelerde bulundu

'Tarihi doku korunacak'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Öğretmen Evi ve Antalya Anadolu Lisesi'nin tarihi binalarında incelemelerde bulundu

10 Kasım 2017 Cuma 21:59
'Tarihi doku korunacak'
banner404

ANTALYA'NIN tarihine önem verdiklerini belirten Vali Karaloğlu şehrin tarihi dokusunu koruması adına çalışmaların özenle yürütüldüğünü ifade etti. Vali Münir Karaloğlu Antalya'nın tarihi iki yapısı Öğretmen Evi ve Antalya Anadolu Lisesi'ni (Antalya Lisesi) yerinde inceledi. Vali Karaloğlu'na Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur ve Antalya Anadolu Lisesi okul yönetimi eşlik etti. Karaloğlu ilk olarak Osmanlı döneminde Rum konağı olarak inşa edilip 1984-1995 yılları arasında Öğretmen Evi olarak hizmet veren, ardından İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek günümüzde Öğretmen Evi'ne bağlı öğretmenler lokali olarak kullanılan tarihi yapıyı inceledi. Yapının tarihçesi ve mimarisi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, burada Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kurslara katılan vatandaşlarla da sohbet etti.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI ÖZENLE YÜRÜTÜLÜYOR
Vali Münir Karaloğlu daha sonra 1800'lü yıllarda iki tüccar tarafından ev olarak inşa edilip 2. Abdülhamid döneminde okula çevrilen ve Antalya Anadolu Lisesi olarak uzun süre hizmet vererek şu an restorasyon çalışmaları yürütülen tarihi binaları yerinde inceledi. Bodrum katından çatısına kadar binaları ve yapılan restore çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, restorasyonunun tamamlanmasının ardından binanın hangi şekilde değerlendirileceğine karar vereceklerini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Valisi Münir Karaloğluöğretmen EviANTALYA Anadolu Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'nın en eski lisesinde tarihi keşif!
Antalya'nın en eski lisesinde tarihi keşif!
Manavgat'ta vatandaşın yüzünü güldüren anlaşmazlık
Manavgat'ta vatandaşın yüzünü güldüren anlaşmazlık
Kaleiçi restorasyonu başlıyor
Kaleiçi restorasyonu başlıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim