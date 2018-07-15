Tarihi Binada Başlayan Yangın Evlere Sıçradı

ANTALYA'da tarihi bir ahşap binada başlayan ve yakınlardaki evlere de sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi 1316 Sokak'taki kullanılmayan tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki evlere sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip, 4 evde etkili olan yangını söndürmeye çalışıyor.Evlerinin balkon ve çatılarına çıkan vatandaşlar da hortumlarla alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler ayrıca alevlerin yaklaşık 10 metre ilerideki otele de sıçramaması için çaba gösteriyor. İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı içerisindeki tatilcilerin ve personelin tahliye edildiği otelin duvarlarına su sıkıyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 17:34