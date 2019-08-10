Tarih geliri arttı

DEMRE'deki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ni temmuz ayında 50 bin 533 kişi ziyaret etti. Karşılığında yaklaşık bir milyon 334 bin 264 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı ayında 61 bin 548 kişinin ziyaret ettiği müze, karşılığında 808 bin 668 lira gelir sağlanmıştı. Anıt müze bu yılın ocak- temmuz döneminde ise toplam 191 bin 314 ziyaretçi ağırlarken, 4 milyon 206 bin 690 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 184 bin 250 kişinin gezdiği müze, karşılığında 2 milyon 565 bin 344 lira gelir sağlandı.Demre'deki diğer bir ören yeri olan Likya kaya mezarları ve antik tiyatrosu ile ünlü, Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni ise temmuz ayında 45 bin 588 kişi ziyaret etti. 998 bin 748 lira gelir sağlanan antik kent, geçen yılın aynı ayında 42 bin 598 turist ağırladı. Müze 554 bin 664 lira gelir sağlandı. Myra Antik Kenti'ni bu yılın 7 aylık döneminde ise 139 bin 448 kişi ziyaret ederken karşılığında 2 milyon 928 bin 443 lira gelir sağlandı. Geçen yılın 7 aylık döneminde 118 bin 290 kişinin ziyaret ettiği Myra Antik Kenti, 1 milyon 864 bin lira gelir sağlanmıştı.