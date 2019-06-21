Tanzanya Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e ziyaret

DOĞU Afrika ülkesi Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erkan Demirci tarafından ağırlandı. Demirci, Büyükelçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek'in programı nedeniyle ziyarette bulunamadığını belirterek sevgi ve selamlarını iletti. Büyükelçi Kiondo, Başkan Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Tanzanya hakkında bilgiler veren Prof. Elizabeth K. Kiondo, “Çok stratejik konumda bir ülkeyiz. Türkiye ve Tanzanya ilişkileri gittikçe gelişiyor. Türk firmaları altyapı projelerinde bulundu. Ticari hacmimiz 200 milyon doların üzerine çıktı. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Tarım ve turizm konularında da işbirliği yapmak istediklerini belirten Büyükelçi Kiondo, "Kaju işletmesi kurulması için Türk firmasıyla görüşmemiz oldu. Türk girişimcilerden ülkemizde meyve suyu fabrikaları kurmalarını istiyoruz. Zanzibar'ın Antalya ile kardeş şehir olma yönünde resmi bir talebi oldu büyükelçiliğimize. Turizm konusunda Antalya'nın tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ YARARLI OLABİLİR

Başkan Vekili Erkan Demirci de iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi noktada ilerlediğine dikkat çekerek, "Özellikle Afrika ülkeleri ile ilgili geç kalınmış olan diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde atılan adımların sonuçlarını görmeye başladık. Tanzanya büyük bir potansiyeli barındırıyor. Antalya önemli bir turizm ve tarım kenti. Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Zanzibar ile kardeş şehir ilişkisi kurulması konusu belediyemizin yetkili kurumları tarafından değerlendirilecektir. Bu ziyaretin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacağını umuyorum" dedi. Ziyaretin ardından Başkan Vekili Demirci, Büyükelçiye Antalya'ya özgü reçel hediye etti.