Taksiciler Vali Karaloğlu'ndan destek istedi

SERİK'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki taksicilerin eylemi bugün de devam etti. Boğazkent Taksi Kooperatifi bünyesindeki taksiciler 2 Temmuz Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlattıkları eylemlerine bugün de devam ettiler. Otellerdeki rent a car firmalarının korsan taşımacılık yaptığını öne süren taksiciler Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz başkanlığında Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret ederek sorunlarını anlattı. Ziyarette ayrıca; Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Serik Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Recep Savaş, Seyyar Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın, Boğazkent, Kadriye ve Belek Taksiciler Kooperatifi Başkanları hazır bulundu. Başkan Karagöz, Vali Münir Karalioğlu'na sorunlarını anlatırken, otellerdeki rent a carların korsan taşımacılık yaptıklarını, bunun önlenmesini istedi. Vali Münir Karalioğlu da “Taksiciler olarak haklısınız. Rent a carlar kendi işini yapsın. Rent a carlar taksi gibi taşımacılık yapamaz. Gerekli çalışmaları yaparak, bu konunun takipçisi olacağım" dedi.