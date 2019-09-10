Tahtalı zirvesinde sonbahar
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, oğulları Yağız (6) ve Yiğit (12)ile birlikte Tahtalı Dağı zirvesinde sonbaharın gelişini fotoğrafladı.
DÜNYANIN en yüksek dağlarından biri olan Everest'e tırmanarak Türk bayrağını zirveye diken Yılmaz Sevgül, iki oğluyla birlikte zirve turlarına devam ediyor. Fırsat bulduğu her anı Yağız ve Yiğit ile tırmanış etkinliği gerçekleştirerek değerlendiren Sevgül, Tahtalı Dağı'nda sonbaharın gelişini fotoğrafladı. Sevgül'ün Tahtalı Dağı sınırlarındaki Gödüktepe üzerinde çektiği fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı. Zirveden sonbaharın gelişinin daha net görüldüğünü söyleyen Sevgül, “Güneş, gökyüzü, bulutların, denizin ve dağların görünümünün ihtişamı, sonbaharın Antalya'ya yansımasının bir karesiydi. İki oğlum da manzaraya eşlik etti. Benim fotoğraflarımın farkı, birçok kişinin gitmek isteyip de ulaşamadığı noktalarda olabilmemden kaynaklanıyor. Antalya'da güz kendini farklı hissettiriyor" dedi.
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