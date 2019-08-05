Tahtalı Dağı Zirvesi'nde turistlerin gün batımı keyfi

TEKİROVA Mahallesi'nde yer alan teleferik, yaklaşık 12 dakika süren keyifli bir yolculuğun ardından misafirlerini 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştırıyor. Olympos Teleferik tarafından düzenlenen Gündoğumu ve gün batımı etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Bölgedeki otellerde tatillerini geçiren başta Ruslar olmak üzere yabancı misafirler zirvede gün doğumu ve batımını büyük bir heyecanla izlerken, o anları cep telefonları ile çekim yaparak ölümsüzleştiriyor. İşletme Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, “ Alternatif turizmin en önemli noktalarından bir tanesi olarak farklı etkinlikler ile misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de haftanın iki günü düzenlediğimiz gün doğumu ve gün batımı etkinlikleri. Bu konuda özellikle yabancı misafirlerimizin yoğun ilgisini görüyoruz. Kemer’e gelen misafirlerimiz bu etkinliğimizde bol bol fotoğraf çekip zirvenin keyfini yaşıyorlar” dedi.