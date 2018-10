'Sweat Fest' Kemer'de yapıldı

ELİF Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener'in hayata geçirdiği SWEATers App tarafından düzenlenen Türkiye'nin en geniş kapsamlı spor festivali Sweat Fest, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de yapıldı. İstanbul dışında ilk defa başka bir kentte düzenlenen, spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, spora başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan veya senelerdir spor yapan ve sporu yaşam tarzı haline getirmiş olanların toplandığı Sweat Fest"e yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Organizasyonda her biri kendi branşında başarılı Mine Yılmazbilek, Dilara Koçak, Duygu Aygün, Tuğrul Çağrı Yılmazer, Müge Özyurt, Emre Kurubaş, Levin Tahmaz, Murat Bür, Ateş Bağdaş, Didem Zeybek, Çisil Sıkı ve Taner Uncu katılımcılara eğitimler verdi. Ünlü eğitimcilerin eşliğinde zumba, budokon, pilates, floatfit, aqua cycle, kangoo jumps, kano, yoga, sub yoga, aqua yoga, candle lit yoga, sunset yoga, hip-hop yoga, budokon animal locomation class, fitattack, stretching, cave 101, x25 tabata gibi birbirinden farklı etkinlikler yapıldı.

Sweat Fest organizasyonun ardından katılımcılar gece Reggae müziğin ünlü grubu Sattas ile spor dolu eğlenceyi noktaladı.