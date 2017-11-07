Sürücülere broşürlü uyarı

MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerinin kurallara uymaları, araçlarını kaldırım ve yaya geçitlerine park etmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, özellikle havanın kararmasının ardından yaya geçidi ve yaya kaldırımlarına park etmiş araçların camlarına ‘Sayın sürücüler aracınızı yaya kaldırımına ve yaya geçitlerine park etmeyiniz. Kaldırımlar ve yaya geçitleri yayalar içindir. Engellilerin ve yayaların geçişini engellemeyiniz. Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım’ yazan broşürler bırakıyor. Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, kaldırım, yaya yolu ve geçitlerine park etmiş araç sürücülerinin ilk etapta broşürle uyarılacağını, park etmeye devam etmeleri durumunda ise cezai işlem yapılarak otoparka çekileceğini söyledi.