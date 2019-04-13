Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali AKS'de

FESTİVALDE, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2016 Ocak ayında açıklanan 17 küresel hedefin ve bu hedeflerin birbiriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedeflerle etiketlenen filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar yer alıyor. Doğadabuan temsilcisi Hüseyin Çağlar İnce, SYFF'nin karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerle bir kez daha Antalya'da izleyiciyle buluştuğunu belirtti. Hüseyin Çağlar İnce, “Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD, Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye'den ilham verici hikayeler içeren belgeseller, ihtiyacımız olan kahramanların kim olduğunu gözler önüne seriyor. Değişim yaratmak isteyen herkes" dedi. Artan kuraklık, sel, orman yangını, çatışma, eşitsizlik, gıda fiyatları gibi haberlerin yanında yer bulamayan bu hikayelerde, insanın ihtiyacı olan tüm çözümlerin mevcut olduğunu belirten İnce, "Ölçeklenebilir ve herkes tarafından uygulanabilir. SYFF seçkisinde yer alan, Türkiye'nin dahil olduğu 21 ülkeden 27 kısa ve uzun metrajlı belgesel, sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor" diye konuştu. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteklediği festivalde 14 Nisan'a kadar birçok ülkeden filmler ücretsiz gösterilecek.