SunExpress'ten turizme tanıtım desteği

ANTALYA Valiliği'nin, 2019 yılını turizmde Aspendos Yılı ilan etmesinin ardından, çeşitli firma ve kurumlar, tanıtım çalışmalarına destek veriyor. Antalya merkezli SunExpress Havayolları da bu çalışmalara destek verdi. 'Yolcunun Seçimi' olarak bilinen SkyTrax tarafından bu yıl Türkiye'nin en iyi tatil havayolu seçilen SunExpress, bir Boeing 737-800 model uçağını 'The Year of Aspendos' teması ile boyayarak, Antalya'nın kalkınma ve tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

'ANTALYA EVİMİZ'

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Antalya merkezli bir havayolu şirketi olarak burası bizim evimiz. Antalya'yı iç hatlarda 8, dış hatlarda 36 noktaya bağlıyoruz. Antalya'nın en büyük ve en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden de biri olarak Antalya'nın kalkınması ve tanıtımı için daima desteğimizi göstermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Antalya Tanıtım Vakfı'nın da bir üyesi olarak Antalya'yı, hem ekonomik hem turistik anlamda desteklemek ve daha ileriye taşımayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 'The Year of Aspendos' teması ile giydirdiğimiz uçağımız ile zengin tarihi ve muhteşem doğası ile turizm cennetimiz Antalya'yı, uçtuğumuz her destinasyonda misafirlerimizle buluşturmayı arzu ediyoruz" dedi.