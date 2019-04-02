SunExpress, başarılı personellerini ödüllendirdi

SunExpress, geçen yıl başlattığı WOW Ödülleri ile jest ve yaklaşımlarıyla yolcu memnuniyetini arttıran, ani durumlarda hızlı ve doğru aksiyon alarak uçuşlarda fark yaratan kabin ekibi üyelerini ödüllendirdi. SunPlaza Oditoryumu'nda düzenlenen törende, 2015 yılından bu yana yıl boyunca en iyi performans gösteren SunExpress kabin ekiplerinin ödüllendirildiği personel ödülleri de dağıtıldı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, gösterdikleri üstün performanstan ötürü tüm kabin ekiplerini tebrik etti. Bischof, "Bu ödüller, gösterdiğiniz muazzam çaba ve çalışkanlığın biz ve yolcularımız tarafından takdir edildiğinin bir göstergesidir. İşinizi böylesine büyük bir başarı ile yürüttüğünüz için her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi. Antalya, İzmir, İstanbul ve Ankara merkezlerinden 92 kabin ekibi üyesinin ödüllendirildiği törende SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof ve Kabin Hizmetleri Grup Müdürü Ferah Erkan, ödül kazananlar adına TEMA Vakfı'na bağışlanan fidanların sertifikalarını sahiplerine teslim etti.