Sümer Ezgü'nün klibinde acı tesadüf

TRT Müzik kanalında 'Sümer Ezgü ile Nazar Değmesin' adlı programıyla salı günleri saat 21.00'de ekrana çıkan Sümer Ezgü, Malatyalı Fahri Kayahan'a ait 'Ayrılık Ateşten Bir Ok' türküsüne klip çekti. Ezgü, Antalya'nın Kundu turizm bölgesindeki bir otelde Antalya Bad Production Stüdyoları tarafından çekimi yapılan, Can Katipzade'nin yönettiği klibini, ortaokul yıllarında kendisine bağlama çalmayı öğreten resim öğretmeni Cahit Anık'a olan vefa borcu nedeniyle, ona ithaf etti. Sümer Ezgü, çekimleri tamamlanan ve montajı yapılan klibi izletmek için Burdur'da oturan hocasını ziyaret etmek istedi. Antalya'dan yola çıkış hazırlıkları yapan Ezgü, Cahit Anık'ın ölüm haberini aldı. Cahit Anık'ın cenazesi Sümer Ezgü'nün de katıldığı törenle geçen hafta Burdur'da toprağa verildi.

BAĞLAMA ÇALMAYI ÖĞRETTİ

Cahit Anık'ın, ilkokul ve ortaokuldaki resim öğretmeni olduğunu belirten Sümer Ezgü, "Resim derslerinde bize ud ve bağlama çalardı. Malatyalı Fahri Kayahan'a ait 'Ayrılık Ateşten Bir Ok', 'Şafak Söktü', 'Sarı Kurdelem' gibi türkülerini bize hem çalar hem okurdu. Kendisi benim bağlama hocamdır. Zaman zaman Burdur'a ziyarete gider, birlikte çalardık, ağlardık, sarılırdık, duygusal anlar yaşardık. Son dönemde hastaydı, ona vefa borcumu ödemek için bu türkünün klibini çektim. Klip çekimleri tamamlandı, montaj yapıldı. İzletmek için Burdur'a gitmek için hazırlanırken, maalesef ölüm haberi geldi. Malatyalı Fahri Kayahan'ı ve özellikle bu türküsünü çok severdi. Burdur'a klibi kendisine izletmek üzere gidecektim ama vefat haberi geldi, ne yazık ki cenazesine gittim" dedi.