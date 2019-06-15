Su sporları kampında can kurtarma eğitimi

AÜ Öğretim Görevlisi aynı zamanda AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül'ün koordinatörlüğünde gerçekleşen kampın eğitim kadrosunda, AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Turgut suda boğulma ve ilk yardım, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise scuba dalış konusunda eğitim verdi. Kamp içinde kano eğitimleri de yer aldı. Askeri eğitim disiplininde gerçekleşen kampta öğrenciler, farklı dallarda aldıkları eğitimlerde ter döktü. 2019 yaz dönemi su sporları kampının konusunun 'Kano, scuba ve can kurtarma' olduğunu belirten Yılmaz Sevgül, kampın dolu dolu geçtiğini söyledi. Sabah erken saatlerde başlayan programın denizde ve karada sürdüğünü anlatan Sevgül, "Bir hafta boyunca su sporları eğitimini teorik ve pratik olarak yapıyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak bir yıl içinde üç farklı kampımız oluyor. Bu kamplar kış aylarında kayak kampı, yaz döneminde su sporları ve doğa sporları kampı olarak ayrılıyor. Öğrencilerimize kamplarda teorik ve pratik eğitimler vererek, gelecekte kullanabilecekleri etkin bilgilerle donatıyoruz" dedi. Kampın en önemli eğitimlerinden suda boğulma, kurtarma ve ilkyardım dersi ise tatbikatlarla anlatıldı. Prof. Dr. Adnan Turgut tarafından dört gruba ayrılan öğrenciler, 10'ar kişilik istasyonlarda senaryo gereği boğulmakta olan bir yaralıyı kurtarıp, karaya çıkararak ilk yardımlarını gerçekleştirdi. Kazazedenin suda nasıl taşınacağını, dışarı nasıl çıkarılacağını ve sabitlenerek nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Turgut, Türkiye'deki suda boğulmaların nedenlerini de aktardı.



YILDA 1000 İLE 1200 BOĞULMA

Türkiye'de yılda 1000 ila 1200 kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğini, bunların çoğunun kalabalık boğulmalar olarak adlandırıldığını aktararak Prof. Dr. Turgut, "Ülkemizde boğulan kazazedeyi kurtarmaya gidenler de onunla birlikte boğuluyor. Nedeni ise kurtarmaya gidenlerin nasıl kurtaracağını, kazazedeye nasıl yaklaşacağını bilmemesi. Aslında boğulan yüzme bilmiyor, kurtarmaya gidenler yüzme bilseler de nasıl kurtaracaklarını bilmiyor. Bunun sonunda da çoklu boğulmalar gerçekleşiyor. Biz burada öğrencilerimize yüzmeyi değil, nasıl yüzerek nasıl kurtaracaklarını anlatıyoruz" dedi.