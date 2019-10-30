Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Kaş'a dalış için gelen bir grup dalgıç, su altında bayrak açarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutladı.
ANTALYA 30.10.2019, 14:03
KAŞ'A dalış için İstanbul'dan gelen, Divefan Kulübü'nden 50 dalgıç, dalış öncesi limandaki teknede dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Grup, ardından limanda denize bayrak indirerek, alkışlarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Dalış yaptıkları 'Kanyon' adlı bölgede 10 dalgıç, denize dev Türk bayrağını indirdi. Bayrağın iki yanında durarak, poz veren dalgıçlardan Öztan Sönmez, asker selamı verdi. Dalgıçlar, su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
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