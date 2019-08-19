Spor ve müzik festivali Manga konseriyle sona erdi

ANTALYA'da Wolf Production ile Wlive Sports bünyesinde Ekdağ Lara Plajı'nda 'Just be Alive- Sadece Hayatta Ol' sloganıyla düzenlenen Wlive Sports ve Music Festivali sona erdi. Spor, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu festival yoğun ilgi gördü. Festivalin son gününde oynanan voleybol ve basketbol turnuvalarında dereceye giren tarım ver sporculara ödülleri verildi. Dört gün süren etkinliğe beachvolley karşılaşmalarına toplam 57 takım ve 119 sporcu, 3x3 streetball karşılaşmalarına ise toplam 69 takım ve 261 sporcu katıldı. Ödül töreninden sonra müzik grubu Manga konser verdi.