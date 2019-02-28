Spor Ekipmanları Fuarı ANFAŞ'ta

SPOR Ekipmanları, Takviye Ürünleri & Aktiviteleri Fuarı, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ile 22- 26 Mart'ta eş zamanlı Antalya Expo Center'da yapılacak. Avrupa Şampiyonası öncesi gerçekleştirilecek dev organizasyon sayesinde fitness ve vücut geliştirme alanındaki tüm profesyoneller, katılımcı ve ziyaretçilerle bir araya gelecek. Fuar kapsamında çeşitli etkinlikler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek pilates, yin yoga, kangoo power, bisiklet, zumba, jumping fitness step programları, çeşitli masajlar ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler yer alıyor. Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının özellikle ilgi gösterdiği fuarda birbirinden renkli aktiviteler de bulunuyor. Paket programlarda yer almak isteyen sporseverler biletlerini 'biletantalya' adresinden satın alabilecek.



SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI BİR ARADA



Fuarda ayrıca, spor ekipman ve donanımlarından sporcu sağlığına, sporcu performans ürünlerinden anti aginge, spor giyim ve aksesuarlarından beslenme ve gıda takviyelerine, outdoor ve doğa sporlarından sektörel eğitim-programlarına, sağlık ve fitness kulüplerinden spa&welness merkezlerine kadar tüm katılımcılar bir arada olacak.