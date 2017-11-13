'Şov değil iş yapın'

MENDERES Türel, Kırcami'nin 18 imar uygulamasının tamamlanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin 1400 hektarlık bir alanda yaptığı imar uygulamasının 2 senede zor bitirildiğinin herkesin malumu olduğunu belirten Türel, "1400 hektarlık 18 uygulamasının 2 senede bittiği süreçte, bunun incelenmesinin 2 günde bitmesi mümkün değildir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunu en kısa zamanda tamamlayacağız. Belediye başkanı seçilmeden vekillik dönemimde Kırcami planlarının tamamlanması için çok önemli gayretler ortaya koyduğumu Antalya kamuoyu biliyor. Ankara'da kamu yararı kararlarının alınması tamamen bizim gayretlerimiz ile gerçekleşti. Daha sonra büyükşehir belediye başkanı seçildikten birkaç ay içinde 25 ve 5 binlik planları büyükşehir tarafından tamamlandı. Muratpaşa Belediyesi binlik planları tamamladıktan sonra ilk mecliste onaylayarak planlama sürecini tamamladık" diye konuştu.

'KİMSE ŞOV YAPMASIN'

Planlama sürecinden sonra 18'lik uygulaması için Muratpaşa Belediyesi'nin 2 yıldır çalışma yürüttüğünü kaydeden Türel, bu çalışmanın tamamlanarak büyükşehir belediyesine yeni teslim edildiğini vurguladı. Türel, şöyle devam etti: "Halkın katılımı ile imar uygulamalarının teslim edilmesi fevkalade olumlu gördüğümüz bir husus. Keşke Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal benden randevu alarak bu ziyarete kendisi katılmak suretiyle organize etmiş olsaydı. Ben de o zaman vatandaşlarımızla bundan sonraki süreçleri en güzel şekilde paylaşırdım. Henüz kanuni harcını bile yatırmadan 'Büyükşehir bu planları uygulasın' demesi ve benden randevu alınmadan halkı buraya getirerek adeta şov yapılarak planları teslim etmesi şık olmadı. Görüldüğü üzere Kırcami planlarının nihai kararı Antalya Büyükşehir Meclisi'ne aittir. 18 uygulaması da dahil onay mercii Antalya Büyükşehir Belediyesi'dir. Kimse 'Planları ben yapıyorum' diye sahiplenmek adına şov yapmasın, işini yapsın."

'PROBLEMİ BÜYÜKŞEHİR ÇÖZER'

Menderes Türel, henüz ruhsat harcını bile yatırmadan bu konunun adeta noter gibi, geldiği gibi geçmesi konusunda beklenti içine girilmemesi gerektiğini belirtti. Türel, “2 senedir bitmeyen planları 2 günde incelemek mümkün değildir. İmar uygulama harcını yatırdıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak planları onaylarız ve yetkili belediyeye göndeririz. İki senede bitirilemeyen imar uygulamalarını 2 hafta gibi kısa bir sürede inceleyeceğiz. Büyükşehir olarak problemi biz çözeriz" dedi.