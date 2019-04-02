Sosyal medyadan Öcalan fotoğrafları paylaşan aday, Antalya belediye meclisinde

ANTALYA'da geçen ay CHP ile HDP il yöneticileri, pastanede buluşmuş, ortaya çıkan ve medyada yayınlanan görüntülerde; HDP Parti Meclisi üyesi Nihat Akkaya, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya İl Sekreteri İlkay Budak, HDP Antalya İl eski Başkanı Ahmet Kaya, HDP Antalya İl Eş Başkanı Muhsin Taşar ve HDP Parti Meclisi üyesi Aydın Çetinkaya yer almıştı. CHP ile HDP arasındaki ittifak görüşmesi olduğu ileri sürülen buluşma sonrası CHP İl Başkanı Kumbul, buluşmanın tamamen tesadüfi olduğunu, masadakilerle hayatında ilk defa karşılaştığını söylemişti. CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile ilişkili isimlere yer verildiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında, 2012 yılında BDP'nin Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç dikkati çekti. CHP'den 21'inci sıra Kepez belediye meclisi üyesi adayı olan Karaağaç'ın, 15 Şubat 2014'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde, "15 Şubat 1999'da Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir komplo sonucu tutsak edildi. Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Kürt sorununun çözümü de buradan geçmektedir" diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. 150 kişilik gruba BDP İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç önderlik etmiş ve 'Biji serok Apo (Yaşasın başkan Apo)' sloganı attırmıştı. Aday Karaağaç'ın, PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç'ın ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'gri liste'deki aranan teröristler arasında yer aldığı öğrenilmişti. CHP'nin, Antalya'daki adayları arasında Abdülbaki Karaağaç'tan sonra HDP ile ilişkili birinin daha Kepez ilçesi belediye meclisi üyesi adayları arasında olduğu ortaya çıkmıştı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan SYKP üyesi Mustafa İlhan, Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi.



BİRİ SEÇİLDİ DİĞERİ SEÇİLEMEDİ



HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif isim olduğu bilinen, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer veren SYKP üyesi Mustafa İlhan, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde Kepez Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Abdülbaki Karaağaç ise meclise giremedi. Kepez Belediye Meclisi'ndeki yeni üyelerin 27'si AK Parti'den, 18'i ise CHP'den seçildi.

