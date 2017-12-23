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Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Antalya Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı

Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Antalya Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Alanya'da gerçekleşecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi için Antalya'ya geldi.

Kudüs Fatihi sloganları ile konuşma yapan Çavuşoğlu 'Filistin’e destek için New York’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından, her daim bizi bağrına basan; ilham ve güç kaynağımız, memleketimiz Antalya’ya geldik.' dedi.

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Son Güncelleme: 23.12.2017 16:41
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAlanyaAntalya
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