Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Alanya'da gerçekleşecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi için Antalya'ya geldi.
Kudüs Fatihi sloganları ile konuşma yapan Çavuşoğlu 'Filistin’e destek için New York’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından, her daim bizi bağrına basan; ilham ve güç kaynağımız, memleketimiz Antalya’ya geldik.' dedi.
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