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Son dakika! Manavgat'ta tur minibüsü kazası: 3 ölü

Antalya Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi Süral Su kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tur minibüsü devrildi. Ölü ve yaralılar olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Son dakika! Manavgat'ta tur minibüsü kazası: 3 ölü

Antalya Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi Süral Su kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tur minibüsü devrildi. Ölü ve yaralılar olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:35
Son dakika! Manavgat'ta tur minibüsü kazası: 3 ölü
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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi D400 Karayolu Çolaklı kavşağı yakınında sürücüsünün ismi belirlenemeyen tur minibüsü şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiye ağacına çarparak ters devrildi.

3 TURİST ÖLDÜ, 10 YARALI VAR

Kazada, uyrukları belirlenemeyen çok sayıda turist yaralanırken, 2’si kadın 1’i erkek 3 turist araç içinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’taki çeşitti hastanelere sevk edildi.
 

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Son Güncelleme: 07.10.2017 16:22
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAlanyaAntalyaManavgat
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