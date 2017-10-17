Son dakika... Deniz Baykal ameliyattan çıktı!

SAĞLIK Bakanı Demircan, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şu anda endişe edilecek bir durumda değiliz" dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş de "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın Ödem oluşması ve kafa içi basıncının artması nedeniyle ameliyat edildi.Ameliyat iyi geçti.Şu anda uyutuluyor. Yeni kanama yok.Ancak ziyaret yasağı getirdik.48-72 saatlik süre çok önemli. Akciğer enfeksiyonu var"dedi.

Dün beyne giden damarda oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal bu Sabah beyindeki kanama ve ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın ameliyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İbiş şunları söyledi: "Bazı beyin ödemlerinin ortaya çıkması, beyin kanaması komplikasyonlardan biri olabiliyor. Bugün diğer bir komplikasyon da kafa içi basıncının artması. Ani gelişen bir durum. Şu anda kanama yok o konuda içimiz rahat. Deniz bey şu anda uyutuluyor. Akşam 8 gibi tekrar tomografisi yapılacak. Ardışık tomografilerle sürekli değerlendirilecek. Beyin çok hassas bir organ. Risklerle dolu. Şu anda bulunduğumuz durumda her şey hekim arkadaşlarımızın kontrolü altında. Bundan sonra farklı sürprizlerle karşılaşabilir miyiz, onu bilemiyoruz.

ZİYARET YASAĞI GELDİ

48-72 saatlik süre çok önemli. Akciğer enfeksiyonu var. Deniz Bey'e ziyaret yasak, dün de yasaktı bugün de yasak. Bundan sonraki süreçte yeni riskler oluşabilir. Deniz Bey çok ciddi bir hastalık geçiriyor. Beyine giden ana damarın tıkanması, bu noktadan sonra yeni tıkanıklıkların oluşmamasıydı bizim tedavi planımız. Riskler her zaman vardır. İmkanlar doğrultusunda elden gelen yapılacaktır. Önümüzdeki süreçlerde farklı tablolarla karşılaşabiliriz. Her şey yolunda giderse akşam 20:00'deki tomografiden sonra uyandırılacak."

BAKAN DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Daha sonra beyindeki ödem ve kanam nedeniyle baykal ameliyata alındı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İbni Sina Hastanesinde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Bakan Demircan, Baykal'a gerekli müdahalelerinin yapıldığını vurgulayarak, "Gerekli müdahalelerden sonra yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz. Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstünden gelecek buradaki tedavisi sonucunda sağlığına kavuşacağını umut ediyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Gerekli açıklamayı hastahane yakacak. Bir müdahale daha yapılıyor Baykal'a. Ailesine geçmiş olsun diyoruz" ifadesini kullandı.

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Baykal'ın yaklaşık 2 saat süren ameliyatı tamamlandı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Baykal'ın beyin dokusunda bir problem olmadığı, beynindeki ödemin boşaltıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. CHP'nin doktor milletvekillerinden Metin Lüftü Baydar hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Beyinde ödem artmıştı ameliyat kararı verildi. Beyindeki kanlanmanın tam olduğu, beyin dokusunun canlı olduğu gözlendi. Beynin içindeki ödem boşaltılarak ameliyat bitirildi. Sağlık durumu iyidir. Beyindeki bütün damarlar çalışmaktadır. Canlı olmayan bir doku yoktur.'

SABAH DOKTORLAR İYİ DEMİŞTİ...

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil" bilgisini vermişti.

Beyin damarında oluşan pıhtı sebebiyle dün sabah saatlerinde rahatsızlanan ve Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde tedaviye alınan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal’a müdahale edilerek damarı açılmış ve yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN, BAYKAL'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kahraman, Deniz Baykal'a şifa dilemek için ziyarete geldiğini belirterek, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum" diye konuştu.