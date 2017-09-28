SON DAKİKA! Baykal'ın kaset kumpasında iddianame tamam

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP'li milletvekillerine ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşılmasına yönelik yürütülen, kamuoyunda 'kaset soruşturması' olarak bilenen soruşturma tamamlandı.

171 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI, 1 NUMARA GÜLEN

Aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 şüpheli hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Siyasi Hakların Kullanılmasını Engelleme', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek','Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek', 'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek', 'Kamu Görevlisinin Sahteciliği', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından dava açıldı.

Öte yandan iddianamede 1 numaralı şüpheli olarak Fetullah Gülen'in ismi yer aldı.

ÖRGÜT AMAÇLARI İÇİN İNTERNETTEN YAYINLAMIŞLAR

İddianamede, şüphelilerce, 24 mağdur/müştekiye yönelik 12 ayrı adrese ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda internette yayınlandığı belirtildi. İddianamede şüphelilerden 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı, 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 118'inin ByLock kullandığı tespitine de yer verildi.