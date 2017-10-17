Son dakika! Baykaldan üzücü haber: Yeniden ameliyata alındı

ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beynindeki ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı.

ÖDEM VE KANAMA ARTIŞI OLUNCA YENİDEN AMELİYATA ALINDI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi.

SABAH "BİR MİKTAR İYİLEŞME VAR" DEMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah yaptığı açıklamada Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini vermişti."