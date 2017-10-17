Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106723
ALTIN
151.767
DOLAR
3.6601
STERLİN
4.8536
EURO
4.3058
17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
17 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Ekim 2017 Alanya -...
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü...
banner468

Son dakika! Baykaldan üzücü haber: Yeniden ameliyata alındı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi üzerine yeniden ameliyata alındı.

Son dakika! Baykaldan üzücü haber: Yeniden ameliyata alındı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi üzerine yeniden ameliyata alındı.

17 Ekim 2017 Salı 10:18
Son dakika! Baykaldan üzücü haber: Yeniden ameliyata alındı
banner404

ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beynindeki ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı.
ÖDEM VE KANAMA ARTIŞI OLUNCA YENİDEN AMELİYATA ALINDI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi.
SABAH "BİR MİKTAR İYİLEŞME VAR" DEMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah yaptığı açıklamada Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini vermişti."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 17.10.2017 10:49
Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Karaloğlu, silahlı saldırıda yaralanan savcıyı ziyaret etti
Vali Karaloğlu, silahlı saldırıda yaralanan savcıyı ziyaret etti
ARGE Merkezi'ne onay
ARGE Merkezi'ne onay
Çevreciden 'ÇED'siz olmaz' kampanyası
Çevreciden 'ÇED'siz olmaz' kampanyası

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim