Sol bacağı kesilen küçük Özge’nin hukuk mücadelesi

SAĞLIK noktasında bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren baba Yıldırım, henüz bir soruşturma bile açılmadığını söyledi.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım ve eşi 36 yaşındaki İlknur Yıldırım’ın ’Özge’ adını verdikleri bebekleri, 4 yıl önce 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için bir özel hastanedeki tedavisinden sonra yeniden doğduğu hastaneye sevk edildi. Yapılan bir iğne sonucu sol bacağında morarma görülen minik Özge’nin 13 günlükken sol bacağı dizinin altından kesildi. Baba hukuki mücadele başlatsa da bir sonuç alamadı ve dosya kapatıldı.

Bir bacağı protez olan kızı Özge’nin, yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp üzülmesine kıyamayan baba Ali İhsan Yıldırım, kızına evde 150 liraya mal edip evinin tavanına monte ettiği düzenekle yürümeyi öğrenmeye başladı. Baba Yıldırım’ın bu çabasının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından küçük Özge için tüm Türkiye seferber oldu. Rehabilitasyon süreci başlayan, yeni protezine kavuşan Özge tek başına yürümeye başladı. Kızının yürümeye başlamasıyla yeniden umutlanan baba Yıldırım, hukuki mücadeleye devam etme kararı aldı. Topladığı tüm belgelerle yenide adliye yollarını tutan Yıldırım, aradan geçen 6 aylık sürede bir sonuç alamadı. Karamsarlığa kapılan ve çaresiz kalan baba Yıldırım, evinde basına açıklamalarda bulundu.

"Hukuk mücadelesinde bir yere varamadım"

Ali İhsan Yıldırım, Özge’nin durumunun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından 6 ay geçmesine rağmen hukuki mücadelenin başlamadığını söyledi.

Sağlıklı doğan çocuğunun sol bacağının hastane hatası nedeniyle kesilmek zorunda kaldığını iddia eden Baba Yıldırım, “6 ay oldu hiçbir soruşturma açılmadı. Benim çocuğum sapa sağlam doğdu şu an yüzde 50 engelli durumunda. Hastaneden atılan iftiraların yalan olduğunu savcılığa ispatladık. Ama gereken neden yapılmıyor. Benim çocuğuma ne oldu, ben cevap bekliyorum. 4 yıl geçti hukuk mücadelesinde bir yere varamadım. Suçluların yaptığı yanına kar mı kalacak. Ben sadece adalet istiyorum” dedi.

"Yürüyebiliyor"

Özge’yi rehabilitasyona dahi gönderemediğini dile getiren Ali İhsan Yıldırım, “Çocuğumun başına bir iş gelir diye korkuyorum. Oraya da güvenemiyorum.4 seneden bu yana koşturuyorum, hiçbir sonuç alamadım. Benim çocuğumun hiçbir rahatsızlığı yok. Özge daha 4 yaşında. Kreşe falanda gönderemiyoruz, arkadaşları falan iter diğer ayağı da zarar görür diye. Kendimiz çalıştırıyoruz. Parka götürüyoruz, uzun yürüyüşler yaptırıyorum. Evde egzersiz yaptırıyorum. Şu an Özge yürüyebiliyor” diye konuştu.

Zaman zaman gözleri dolan baba Yıldırım, Özge’nin protezine alıştığını sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını hukuki boyutta destek beklediklerini yineledi.