Sokak hayvanlarını beslediler
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel öğrencilerine mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için paketler halinde kedi ve köpek maması verdi.
ANTALYA 03.10.2019, 11:51
MURATPAŞA Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın falezler üzerinde, çam ağaçlarıyla kaplı alanda hizmete açtığı ve otizm, down sendromu, zihinsel yetersizlik gibi çeşitli engel gruplarına yönelik çalışmalar yürüten Engelsiz Kafe, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Engelsiz Kafe'nin özel öğrencilerinin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, Hayvanları Koruma Günü'ne ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarına mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için paketler halinde mama dağıtıldı. Mamaları alan özel çocuklar, sokak hayvanlarını beslemeye, onlar için bir ev haline gelen Engelsiz Kafe'nin bulunduğu bölgeden başladı.
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