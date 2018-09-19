22 ve 23 Eylül tarihlerinde Kışla Mahallesi Selekler Çarşısı’nın yanında yer alan Serdengeçti Parkı’nda sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında, sokak hayvanları yararına kermes düzenlenecek. Yiyecek ve içecek bölümlerinin yer alacağı kermesten elde edilen gelir, dernek bünyesindeki sahipsiz hayvanların bakımına harcanacak. Kermeste ayrıca dileyen vatandaşlar da stant açarak hayvanlara destek sağlayabilecek

Kermeste dileyen vatandaşların hayvanları sahiplenebileceğini de belirten Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, tüm duyarlı vatandaşları kermese beklediğini söyledi.