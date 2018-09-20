SMO’dan Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler semineri

ANTALYA SMO tarafından Güncel Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler konulu eğitim semineri Serkan Yılmaz ve Murat Atik tarafından verildi. Seminerin açılışında ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, “Mevduat faizleri yüzde 24, ticari kredi faizleri ise yüzde 40- 45’lerde. Artık bankalar kredi vermek istemiyor. Ekonomimizi daha zor günler bekliyor. Borcu olan borcunu ödeyemiyor, alacağı olan tahsilat yapamıyor. İyi niyetli insanlar var ama kötü niyetli insanlarda bu ortamı kullanıyor. Kredi ile büyümeyi ve lüks yaşamayı tercih ettik bu saadet bitti. İsraf ekonomisinden bir an önce üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Dövizdeki dalgalanma, artık pansumanla ya da konuşarak giderilemeyecek durumda. Dünyada en çok faiz veren üçüncü ülkeyiz” dedi.

Oda olarak eğitime her zaman önem verdiklerini belirten Çavdar, “Bu semineri kendi bünyemizde bulunan eğitimcilerimiz ile yapmaktayız. Böyle eğitimcileri bünyemizde barındırmamız bizim en büyük zenginliğimiz ve tecrübemizin bir fotoğrafıdır. Kendi meslektaşlarımız oda üyelerimize eğitimler vermeye devam edecek. Programladığımız bu eğitimler ile akademik seviyede bilgi ile donatılmış oda olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Bizler iyi, güzel ve yaşanabilir bir ülke için çalışıyor, çabalıyoruz.”

Açılış konuşmasından sonra Yılmaz ve Atik, üyelere bilgiler verdi.