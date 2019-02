'Sihirli Dünya' son kez

ANTALYA DOB, Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan Sihirli Dünya adlı oyun, 12 Şubat Salı günü saat 11.00'de bu sezon son kez sahnelenecek. Reyhan Süme tarafından sahneye konulan ve müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait. Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Heyecan Gizem Yakan, Işılay Meriç Karataş, Selda Serdar, Müge Yıldıran, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren ve Enis Ok, anne Tuğçe Oğuzülgen, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Esin Erdoğan, Arda Serindağ ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak. Eserin 5 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.