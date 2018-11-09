Sıfır atık projesine destek gezisi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ni ziyaret etti. Ebru Türel ve Sevim Karaloğlu, 3'üncü sınıf öğrencilerine geri dönüşüm hakkında sunum yaptı. Tesisin kontrol binasında öğrencilerle buluşan Ebru Türel, geri dönüşüm ve bertaraf tesisinin çalışmalarından bahsetti, atıklardan nasıl enerji üretildiğini detaylarıyla paylaştı.

METAN GAZI PATLAMALARI GERİDE KALDI

Çocukluk ve gençlik döneminde geri dönüşümle ilgili çalışmaların aşamalarından bahseden Türel, yıllar önce Türkiye'de geri dönüşüm ve bertaraf yöntemiyle ilgili herhangi bir sistem olmadığını kaydetti. Türel, "Biz nelerle büyüdük. Çöpler doğaya serbest bırakıldığı için çöplüklerdeki patlamaları, yangınları duyarak büyüdük. Fakat artık devir değişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer birçok ilimizde geri dönüşüm tesisleri kurduk. Bu geri dönüşüm ve bertaraf tesisleriyle çöpümüzü bertaraf ediyoruz. Oradaki kağıt, metal, cam ve plastik malzemeleri yeniden üretime girebilmesi için geri dönüşüme gönderiyoruz. Ham madde olarak kullanıyoruz. Geriye kalan çöpü de bertaraf ediyoruz. Bertaraf ederken de çöpü fermante edip gaz üretiyoruz. Ürettiğimiz gazdan da elektrik üreterek çöpü elektrik enerjisine dönüştürmüş oluyoruz" diye konuştu.

Tesisin 2016 yılında inşaata başladığını ifade eden Ebru Türel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir senedir faaliyette. Şu anda bütün merkez ilçelerimizin, Kemer ve Serik dahil 7 ilçenin çöpünü burada bertaraf ediyoruz. Vahşi depolama yapılmıyor. Aynı şekilde Alanya'da bertaraf ve enerji üretim tesisinin üretimi devam ediyor. Artık 'Sıfır atık' deniliyor. Ama bunu öğrenmenin en güzel yanı canlı olarak görmek. Okullarla birlikte bu programları düzenledik. Çocuklarımıza burada ne faydalar sağladığımızı anlatıyoruz. Biz, doğayı ve çevreyi korumak için ve çocuklarımıza bozulmamış doğa bırakmak için bunu yapıyoruz" diye konuştu.

YAZ AYLARINDA 3 BİN TON ÇÖP GELİYOR

Sunuma katılan Entegre Katı Atık Yöneticisi Hayati Özener ise tesise yaz aylarında günde 3 bin tona yakın çöp geldiğini belirterek, "Kış aylarında bu rakam düşüyor. Şu an gelen günlük çöp 1800 ton civarı. Buna bağlı olarak üretimimiz yaz ve kız aylarında değişkenlik gösteriyor" dedi.