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Şifalı su kaynağını çöple doldurdular

Antalya'nın Demre ilçesindeki şifalı olduğu söylenen kükürtlü ve sodalı suyun bulunduğu alan çöp yığınlarıyla doldu. Demre Belediyesi, iş makinası ve küçük tekneyle çöpleri temizledi.

ANTALYA 13.11.2019, 10:26
Şifalı su kaynağını çöple doldurdular
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DEMRE'NİN Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı yolunun sağında ve solunda buz gibi, kükürtlü ve sodalı sular fışkırıyor. Sağ tarafta fışkıran kaynak küçük bir çay oluşturuyor. İki kaynağın da yaz aylarında sıcaklığı 12- 13 derece. Sıcaktan bunalan Demreliler ve ilçeye tatile gelenler bu soğuk su kaynaklarına akın ediyor. İki kaynağın dört noktasında suya giriliyor. İki kaynak da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Demre Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenerek havuzlar ve suya girecek bölümler oluşturuldu.Sağdaki kaynağın çıktığı yerde Likya döneminden kalma küçük taş havuz ve sonradan yapılan büyük bir havuz bulunuyor. Taş havuza ancak 4- 5 kişi girebiliyor. Yazın buraya gelenler havuzlara atlayarak ve suyun kaynağına oturarak serinliyor. Havuzların yanındaki çamurda birçok kişi iyi geldiği söylenen çamurla yüzünü ve vücudunu kaplıyor. Soğuk suyun da güneş yanıklarına, böcek ısırmalarına, cilt hastalıklarına ve kas ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor. Soldaki kaynakta da küçük bir taş havuzdan su kaynıyor. Bu suyun açken içildiği zaman mide hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Bu kaynağın yatağında kano gezileri de yapılıyor.

'GİZLİ BİR EL KİRLETTİ'

Sezon boyunca her gün temizlik yapılan şifalı su kaynağı ve kaynağın aktığı çay, sezonun sona ermesiyle bir ay içinde plastik atıklarla doldu. Demre Belediyesi, şifalı su kaynağına küçük bir iş makinası ve küçük bir tekne getirerek, plastikleri topladı. Ardından poşetlere doladurarak, traktörle taşıdı.Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya; "Sezonda her gün temizlik yaptırdık. Her yer pırıl pırıl durumda hizmet verdi. Sezon sonunda da çevre temizliği yaptık. Kısa bir sürede sanki gizli bir el kilolarca plastik şişeyi suya atmış. Bir doğal zenginlik bu kadar hor kullanılmaz. Vatandaşlarımız lütfen daha dikkatli olsun. Soğuk su kaynağının yanında çöp kutuları var. Bu şişeleri oraya atsınlar. 5-6 ay sonra bu şifalı suyu yine kullanacağız" dedi.

#Antalya #demre #Şifalı su kaynağı #çöpl
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