Side UNESCO yolunda

MANAVGAT Belediyesi'nin daha önce Antik Side Kentsel Düzenleme Projesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının yapıldığı 3 bin yıllık Side Antik Kenti'nin dünya çapında hak ettiği yere gelmesini sağlamak için UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Hamam Müzesi çalışmaları sürdürülüyor. Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen öncülüğünde Side Antik Kenti'nin tüm dünyada 845, Türkiye'den de yalnız 16 kültür varlığının bulunduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını sağlamak için girişim başlatıldı. Bu yolda uzmanların danışmanlığında hazırlanan bir dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildiği, 2019 yılı içinde de geçici listeye alınması sonrasında asıl liste için çalışmaların başlatılıp başvuru yapılacağı açıklandı.

HAMAM MÜZESİ

Başkan Şükrü Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Side'de yapılacak olan Hamam Müzesi Projesi'ne ilişkin olarak tahsis taleplerini ilettiğini de açıkladı. 3. Derece Kentsel ve Arkeolojik ve Sit alanı içerisindeki Liman Hamamı ve Büyük Hamam'ın önemli tarihi geçmişe sahip ve müzeleştirilmeye uygun olduğu belirtildi. Başkan Şükrü Sözen, "Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antik Side'miz turizm tanıtım kampanyalarında, çoğu kez diğer kültür varlıklarının gölgesinde kalmıştır. Side günümüze kadar bilim insanlarının yayınlarıyla tanındı. Yapacağımız UNESCO çalışması ile Side'miz artık dünyanın ilgi odağı olacaktır. Bunun doğal sonucu olarak da kültür turizminin yüksek getirisinden hep birlikte yararlanacağız. Ayrıca Hamam Müzesi çalışmamızı da son derece önemsiyoruz ve gerçekleştirmek için ilk adımlarımızı attık" dedi.

LİMAN HAMAMI ve BÜYÜK HAMAM

Side'de yer alan hamamlar içerisinde en büyük ölçütlere sahip olduğu için Büyük Hamam ismini alan yapı apoditerium (soyunma odası), frigidarium (soğukluk), tepidarium (ılıklık) ve caldarium (sıcaklık) bölümlerinden oluşmaktadır. Batısında bir galeri şeklinde inşa edilmiş salonla, palaestra olarak kullanılmış bir alan bulunmaktadır. Oldukça gösterişli bir yüzme havuzu bulunur. MS 2. yüzyılda inşa edilen hamam MS 5. yüzyılda yenilenerek ve bazı değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam edilmiştir. Helenistik dönemde liman kıyısında olmasına karşın limanın tarihsel süreç içerisinde dolmasından dolayı liman ile hamam arasında doğal olarak bir meydan (liman meydanı) oluşmuştur. MS 2. yüzyıla tarihlenen yapı, sıra odalar şeklinde planlanmıştır. Hamamın genelinde farklı boyutlarda on oda bulunmaktadır.