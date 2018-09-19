Side Festivali’nde Cem Adrian Konseri

17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali 4. Gününde tüm coşkusuyla Side Antik Tiyatrosu’nda Cem Adrian konseri ile devam etti. Manavgatlı vatandaşlar ile yerli ve yabancı konuklar, antik tiyatronun merdivenlerini saatler öncesinden tamamen doldurdu. 5 oktavlık sesi ile dünya üzerindeki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan Cem Adrian, Side’de binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Konseri izlemeye gelenler Adrian’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri seyircilerin arasından ailesi ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Şükrü Sözen, konser sonunda Cem Adrian’a teşekkür çiçeği takdim etti. Tarihi Side Antik Tiyatrosu’nun kapasitesinin dolmasından sonra, bir ara giriş kapıları mecburen kapatılınca vatandaşlar içeri giremedi. İçerden çıkanlardan açılan yerlere konseri izlemek isteyen vatandaşlar Jandarma güçleri tarafından alındı.

Doğan duru ile müzik sohbetleri

4’üncü günde Cem Adrian konseri öncesinde Latin Quintet grubu Side’nin eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde liman meydanında Latin rüzgarı estirdi. Ardından Side Kültür Evi’nde Side Sohbetleri kapsamında Redd Grubu’nun solisti ve bas gitaristi, müzisyen Doğan Duru ile ‘Müzik Sohbetleri’ söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide Duru, müzik kariyerini anlattı ve en sevilen şarkılarını söyledi.

Toros kadınları’na büyük ilgi

Ayrıca, Side’de iki noktada Manavgat Belediyesi’nin kadınlar için en önemli projelerinden olan Toros Kadınları Emek Pazarı stantları da kuruldu. Stantlar yerli ve yabancı konuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Stantlar festival süresince açık kalacak.

Festival programı

24 Eylül’e kadar devam edecek olan 17. Side Dünya Müzikleri Festivali’nde 20 Eylül’de Sibel Köse, 21 Eylül’de Nelly White Band, 22 Eylül’de Hakan Aysev, 23 Eylül’de Anadolu Ateşi sahne alacak. Ayrıca 22 Eylül’de Gazeteci Nevşin Mengü, 23 Eylül’de Psikiyatr Dr. Gülcan Özer 19.30 saatlerinde Side Kültür Evi’nde vatandaşlarla buluşacak.