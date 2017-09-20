Side esnafı tahsilat için pos cihazına sokakta hat bulmaya çalışıyor

LİMAN Caddesi üzerinde bulunan esnaflar, Side Limanında bulunan iki otel üzerinde baz istasyonlarının bulunduğunu, bu otellerin yıkılmasının ardından baz istasyonlarının da yok olduğunu belirterek, 3 yıldır hiçbir operatörün çekmediğini dile getirdiler.

Side Limanında toplanan esnaflar adına açıklama yapan Side esnaflarından aynı zamanda MATSO Meclis Başkanı Kerim Erdem, “Side gibi Türkiye’nin dünyaya açılan penceresinde böylesine bir sorunun yaşanmış olması büyük bir ayıptır. Antalya ile Alanya arasında bir çok bölge Side’nin adıyla satış yapıp turist getirirken, dünyanın bir çok yerinden turistler buraya akın ederken maalesef biz evimizdeki eşlerimiz, çocuklarımızla telefonla iletişim kuramıyoruz. Sadece iletişim kurmak değil, işyerlerimizde pos makinelerini kullanamıyoruz. Kart ile alışveriş yapmak isteyen müşterimizin kartını makine ile birlikte dışarıya çıkarıp çeken bir yer buluncaya kadar müşteriyle birlikte dolaştırıyoruz. Yine işyerlerimizin güvenlik kameraları alarm sistemlerimiz cep telefonlarımıza bağlı olduğu için büyük sorun yaşıyoruz. Çoğu zaman güvenlik kamerası ve alarm çalışmadığı için işyerimiz her an tehlike altında bulunuyor. Acilen baz istasyonu kurulmalıdır. Gerekirse seyyar, denize, limana baz istasyonu kurulmalı. Parayı alırken aslan kesilen GSM operatörlerini baz istasyonu konusunda da duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Yine Side esnaflarından Evren Ayaz ise GSM operatörlerinin hiç birisinin Side’nin büyük bölümünde hizmet vermediğini belirterek, “Side gibi bir dünya kentine bu ayıp yakışmamaktadır. Müşterimiz bir ürün istediğinde toptancılarımızla irtibat kuramıyoruz. Elimizde cep telefonu sokakta dolaşmak zorunda kalıyoruz. Hiçbir gizlimiz saklımız kalmadı. Herkesin ortasında görüşme yapmak zorunda kalıyoruz” dedi.

’Baz istasyonu istiyoruz’ diyen esnaflar, cep telefonlarını yere bırakarak bu durumu protesto ettiler.

