Sevgi Dostları'ndan İstanbul şarkıları

MURATPAŞA Belediyesi Kültür Salonu'ndaki konserde koroyu, şef Sevgi Rodoplu yönetti. Gazanfer Eryüksel'in sunumunu yaptığı konserin saz heyetinde Murat Çalgıcılar (Keman), Abdullah Güvendi (Kanun), Mustafa Semerci (Ud), Metin Can (Ud), Sabiha Gürses (Ud), Orhan Ceyhan (Ney), Ömür Çavgın (Ritim), Şengül Benzer (Ritm), Abdullah Gencer (Viyolonsel) yer aldı. Konserin ilk bölümü koronun seslendirdiği 'İstanbul'da Boğaziçi'nde' adlı şarkıyla başladı. Bu bölümde koro ve solistler Feriha Kılıçkesen, Mustafa Vardarlı, Nafis Kaya, Arzu Yılmaz, Habibe Tatar, Süreyya Ekmekçioğlu 'Aziz İstanbul', 'Boğaziçi Gönüller Yatağı', 'Yedikule', 'Adalardan Bir Yar Gelir', 'Çamlıca'nın Bahçesi', 'İstanbul'u Artık Hiç sevmiyorum', 'Çek Küreği Güzelim', 'Beyoğlu'nda Gezerken', 'Çamlıca'nın Üç gülü', Heybeli'de Mehtap' adlı şarkıları yorumladı. İkinci bölümde ise Mustafa Öz-Perihan Yiğit, Sevgi Rodoplu, Muhammet Akyüz, Metin Can ve koro 'Üsküdar'a Giderken', 'Ey Güzel İstanbul', 'Kalamış', 'Gel Güzelim Çamlıca'ya', 'Kız Sen İstanbul'un Neresinden', 'Çamlıca Yolunda', 'Bu Akşam Meyhaneler', 'Gidelim Göksu'ya', 'Her şeyinle Güzelsin', 'İstanbul'dan Üsküdar'a', 'Bu Kış Hanım İstanbul'a Taşındı' adlı şarkıları seslendirdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 12:21