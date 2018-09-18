Sevcan’ın eğitim aşkına hiç bir şey engel olmadı

SEVCAN Topaca’nın ailesi hayvancılıkla uğraştığı için yaz aylarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Kaklıktaş mevkiine yaylaya çıkıyor. Burada ailesi ile birlikte üç aylık yaz tatilinde hem ailesine destek oluyor, hem de derslerini ihmal etmiyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Sevcan Topaca, ilkokulu Gebece

Mahallesinde okuduğunu, ortaokulu ise mahallede ortaokul olmadığı için taşımalı olarak 13 kilometre mesafedeki Belenobası Mahallesinde bulunan ortaokulda öğrenimini sürdürdüğünü ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise TEOG sınavlarında 463 puan alarak okul birincisi olduğunu söyledi.

Yaylada keçileri otlatırken bir yandan da ders çalıştığını aktaran Sevcan Topaca, şöyle konuştu:

"İlkokulu Gebece Mahallesinde okudum. Ortaokulu ise Belenobası Mahallesinde taşımalı olarak okudum. Okulumda TEOG’ da 463 puan alarak okul birincisi oldum. Bu yıl 8. sınıfı bitirdim. İyi bir liseye gitmeyi planlıyorum. Kış aylarında okuyorum. Yazın ise ailemle yaylaya çıkıyorum. Bende onlara yardım ediyorum. Keçileri otlatıyorum. Süt sağıyorum. Anneme babama yardım ediyorum."

Topaca, okul birincisi olduğu için de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine bisiklet hediye edildiğini söyledi.