Ses telleri zarar görmeden izsiz tiroit ameliyatı oldu

HASTANENİN Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet İlker Turan, Sinem Düğüncü'ye kapalı yöntemle tiroit ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Mehmet İlker Turan, hastanın 2 hafta önce tiroit bezinde tespit edilen nodüller nedeniyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Dış merkezde takipleri yapılan bir hastamızdı. Tiroit bezindeki nodüllerinin yüksek riskli olduğu tespit edilince biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu hastaya ameliyat kararı vermemize yardımcı oldu. Kendisi öğretmen, doğal olarak mesleğini sesiyle icra ediyor. Bu ameliyatlarda ses tellerine giden sinirlerin korunması ve vücutta kalsiyum dengesini sağlayan tiroit bezlerinin korunması hayati önem arz ediyor. Kendisiyle görüşüp ameliyat olması gerektiğini anlattık. Kapalı ameliyat yönteminden bahsettik. Kapalı yöntemle ameliyat olmak istediğini, ameliyat sonrasında boyun bölgesinde iz kalmasını istemediğini ifade etti. Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz ameliyatı ağız içinden izsiz gerçekleştirdik. Herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Gayet iyi durumda" diye konuştu.

ENDOSKOPİK TİROİT AMELİYATI

Ameliyat ekibinin başında bulunan Prof. Dr. Cumhur Arıcı, hastaya endoskopi tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Antalya birçok açıdan ilklerin şehri. Endoskopik tiroit cerrahisinde oldukça güzel yol katettik. Ben ve ekibim Türkiye'de endoskopik tiroit ameliyatlarını en fazla yapan ekibiz" dedi. Hastane Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Cengiz Öngen ise "Hastanemiz teknolojide ve ameliyatlarda ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Cumhur Arıcı ve İlker Turan hocamla birlikte özel hastane olarak bir ilke daha imza attık. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

'SES TELLERİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ'

Namık Kemal Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Sinem Düğüncü ise ameliyat kararını doktorlarıyla birlikte verdiklerini söylledi. Düğüncü, "Doktorlarım açık mı kapalı mı olacağı konusunda beni bilgilendirdi. Kapalı yöntemle ameliyat olmaya karar verdim. Tabi ses telleri mesleğim anlamında çok önemli. Bu yüzden kapalı ameliyat olmaya karar verdim. İyileşme sürecinin de daha çabuk olacağına inandım. Öyle de oldu. Hastanede ameliyat öncesi ve sonrasında evimde gibiydim. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Ameliyattan 6-7 saat sonra ayaktaydım ve gayet rahattım. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.