Serik'te tarih öğretmeni kalbine yenildi

SERİK Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Özgür Göksu, bu sabaha karşı Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özgür Göksu, kurtarılamadı. Evli bir çocuk babası olan Özgür Göksu'nun ölüm haberini alan öğretmen arkadaşları ve öğrencileri evine koştu. Öğretmen Özgür Göksu'nun ailesi, yakınları, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Özgür Göksu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından savcının talimatıyla otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.