Serik'te taksicilerin eylemi sürdü

SERİK'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki taksicilerin eylemi bugün de devam etti. Boğazkent Taksi Kooperatifi bünyesindeki taksiciler dün sabah saatlerinden itibaren başlattıkları eylemlerinde bugün de bir otelin önünde topladı. Otellerdeki rent a car firmalarının korsan taşımacılık yaptığını öne süren taksiciler "Bu sorun çözülünceye kadar, eylemimiz sürecek" derken, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, "Dün başlattığımız eylem bugün de devam ediyor. Henüz bir çözüm yolu bulamadık. Yaptıkları, yasal değil. Bu işten sonuç alıncaya kadar eylemimiz sürecek. U dönüşü yok" dedi. Kooperatif Başkanı Hüseyin Ay da "Bugün eylemimizde ikinci günümüz. Henüz istediğimiz sonucu alamadık. Belediye başkanımızla görüştük. Otel sahibi ise bizi ciddiye almadı. Bu otelden rent a car çıkıncaya kadar eylemimiz devam edecek" diye konuştu.