Serik'te sebze meyve zirvesi

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi ve Serik Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Tarım Meyve & Sebze Yatırım Forumu, 8-11 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Turizme yeni alternatif pazarlar oluşturmak ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için düzenlenecek olan foruma bu yıl 6 Körfez ülkesinden 50 ithalatçı ve 10 gazeteci katılacak. Forumda katılımcılarla üreticiler bir araya gelerek yüz yüze görüşmeler yapacak.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Amacımız dünyada turizmin ve tarımın gözbebeği olan ilçemizde hem turizm alanında hem de tarım alanında alternatifler üreterek yeni pazarlar oluşturmak. Bu sayede her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize daha fazla turist gelmesi için şimdiden çalışmalarımıza başladık. Avrupa ülkelerinin yanında son yıllarda düzenlediğimiz zirveler sayesinde Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşanıyor. Uluslararası Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerine Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Zirvesi ile 200 bin tonun üzerinde sebze ve meyve ihracatı yaptık. Bu olumlu geri dönüşleri alınca diyaloglarımızı sürdürerek Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Zirvesi'ni bu yıl da Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle düzenliyoruz. İnşallah çok daha olumlu sonuçlar alacağız" dedi.