Serik'te Kuran kursu dönemi başladı

Serik'te 2018- 2019 Kuran kursları eğitim ve öğretim dönemi törenle açıldı.

Serik'te Kuran kursu dönemi başladı
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SERİK Orta Mahalle Camii'nde düzenlenen açılış törenine Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftü vekili Mustafa Güner, 4- 12 yaş grubu çocuklar için yaz tatili süresince 16 yerde Kuran kursu açtıklarını söyledi. 2018- 2019 Kuran kursları eğitim ve öğretim dönemi için de yetişkin kadınlar için 30 Kuran kursu açarak eğitime başladıklarını belirten Güner, bundan sonraki dönemlerde de vatandaşlar için kurs açmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kuran tilavetiyle devam eden tören sonunda katılanlara aşure ikram edildi.

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